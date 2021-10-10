Президент Чехии госпитализирован после выборов

Земан встретился со своим давним союзником Бабишем на следующий день после того, как возглавляемая Бабишем популистская партия "Акция недовольных граждан" (АНГ) проиграла оппозиционной правоцентристской коалиции "Вместе".

Земан ранее дал понять, что после выборов на должность премьер-министра будут предлагать кандидатуры лидеров партий, а не коалиции, намекая, что Бабиш будет первым, кому будет поручена попытка сформировать правительство.

После переговоров в президентской резиденции под Прагой Земан, страдающий проблемами с печенью, был доставлен в госпиталь Военного университета Праги.

По словам врача Земана, президента поместили в реанимацию.

Земан должен сыграть решающую роль после выборов, поскольку президент решает, кому доверить формирование правительства.

Если глава государства не может выполнять свои обязанности, они поручаются президенту нижней палаты парламента.

Земан меньше месяца назад провел в больнице восемь суток.

После подсчета всех голосов за коалицию "Вместе", в которую входят три правоцентристских партии - Гражданские демократы, ТОП 09 и Христианские демократы - проголосовало 27,79% чехов, а возглавляемая Бабишем популистская партия "Акция недовольных граждан" (АНГ) поддержали лишь 27,12% избирателей.

До сих пор возглавляемое Бабишем правительство меньшинства, сформированное АНГ и социал-демократами (ČSSD), получало парламентскую поддержку от коммунистов (KSČM).

Однако, набрав всего 3,60% голосов, KSČM не смогла преодолеть пятипроцентный барьер для входа в нижнюю палату парламента, и, таким образом, впервые после окончания Второй мировой войны коммунисты больше не будут представлены в парламенте.

Социал-демократы, которых поддержали всего 4,65% избирателей, также лишились своего представительства в парламенте.