Что ты можешь, Латвия? LTV объявляет поиск лучших талантов страны

До 11-го ноября на страничке www.lsm.lv/kotuproti у каждого есть возможность заявить свой необычайный талант, чтобы весной следующего года показать его всей Латвии. Талант, который добьётся самой большой поддержки зрителей в финале шоу, получит главный приз - 1000 евро на развитие своих навыков.

"Во время первого отбора мы уже нашли отличные таланты, однако, из-за пандемии съемки шоу, к сожалению, пришлось перенести на неопределенное время. Планы и цели изменились и у некоторых отобранных участников. Однако, крупнейшее шоу талантов наконец состоится, поэтому мы ищем дополнительных участников", - говорит одна из ведущих передачи, актриса импровизации Санда Деюс. Шоу она будет вести вместе со звездой социальных сетей Бетой Бейдз.

Участие в конкурсе могут принять не только индивидуальные таланты, но и семьи, компании друзей и коллективы. Для участия нет ограничений по возрасту.

"Надеемся, что во втором этапе отбора мы увидим ещё больше необычных талантов, которые люди развивают у себя дома, но до сих пор не подозревали, что могут показать их публично, на сцене. Жанр талантов не ограничен - ждем певцов и танцоров, мастеров фокуса и энтузиастов актерского мастерства, ремесленников. А также авторов необычных перформансов. Ищем людей, которые после долгих тренировок приобрели необычайные навыки. Если заметили, что у вашего соседа за время пандемии появился какой-то необычный талант - убедите его подать заявку", - призывает Бета Бейдз.

ФОТО: Пресс-фото

Чтобы подать заявку на шоу, до 23 часов 59 минут 11-го ноября на сайте www.lsm.lv/kotuproti (там же можно ознакомиться с полными условиями конкурса) нужно загрузить видео с вашим талантом, умением и увлечением.

В отборочных передачах и в полуфинале участников будет оценивать только жюри, а в финальной прямой трансляции победителя определит голосование телезрителей. В общем будет пять отборочных этапов. В каждом этапе будут участвовать от шести до восьми претендентов. Из каждого отборочного этапа в полуфинал пройдут по два участника, в каждом полуфинале будут участвовать пять претендентов, двое лучших пройдут в финал. В финале стартуют четыре лучших участника "Что ты можешь, Латвия?".

В жюри конкурса будет позитивная и настойчивая паралимпийка, легкоатлетка Диана Дадзите, гитарист и композитор Марцис Аузиньш, который сможет оценить вложенный труд, поскольку сам оттачивает свою технику игры по шесть часов в день, а также ведущая новостей LTV Илзе Добеле, которая также преподает гостевые лекции в Латвийской академии художеств и ведет дискуссии о дизайне.

Зрители и группа поддержки участников смогут посещать записи передач очно, или подключиться удаленно, в соответствии с установленными в государстве правилами эпидемиологической безопасности.