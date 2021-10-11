82-летняя эстонка получила условный срок за две упаковки феназепама из России

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 1 мая этого года пенсионерка была задержана на пограничном пункте "Нарва-1" за то, что пыталась пронести из России в Эстонию 20 таблеток феназепама.

В Эстонии это вещество признано наркотическим, и для того, чтобы легально ввозить его в страну, необходимо иметь соответствующее разрешение Лекарственного департамента, которого у задержанной не было.