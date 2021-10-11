Пн, 11.10.2021
Мужчина вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. А после подошел, посмотрел на меня - я до сих пор помню - посмотрел секунду-две, а потом убежал свидетель об убийстве судьи Лаукрозе
свидетель об убийстве судьи Лаукрозе
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82-летняя эстонка получила условный срок за две упаковки феназепама из России

Таблетки. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Вируский уездный суд Эстонии приговорил к условному лишению свободы 82-летнюю женщину, признав ее виновной в контрабанде наркотиков через государственную границу, пишет Rus.Postimees.

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 1 мая этого года пенсионерка была задержана на пограничном пункте "Нарва-1" за то, что пыталась пронести из России в Эстонию 20 таблеток феназепама.

В Эстонии это вещество признано наркотическим, и для того, чтобы легально ввозить его в страну, необходимо иметь соответствующее разрешение Лекарственного департамента, которого у задержанной не было. 

По оценке силовиков, 20 мг феназепама, изъятых у пенсионерки,

хватило бы для того, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 50-100 человек.

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Суд приговорил ее к условному лишению свободы на полгода.


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