Фармацевтическое предприятие Merck просит утвердить в США таблетки от Covid-19

Merck подал заявку на утверждение молнупиравира, который, как в этом месяце со ссылкой на данные клинических испытаний указало предприятие, снижает случаи госпитализации на 50%.

Предприятие "работает с контролирующими органами по всему миру, чтобы подать заявки на чрезвычайное использование или разрешение на торговлю в течение следующего месяца".

"В результате чрезвычайного влияния пандемии нам нужно действовать с беспрецедентной скоростью", - указал президент Merck Роберт Дейвис.

Подача заявки - "важный шаг на пути к тому, чтобы молнупиравир был доступен людям, которые могли бы получить пользу от пероральных противовирусных лекарств, которые можно взять домой вскоре после установки диагноза Covid-19", - указала руководитель предприятия Ridgeback Biotherapeutics - партнера Merck - Венди Холман.

Впрочем, эксперты указывают, что это не чудо-средство, оно может стать дополнением к вакцинам, а не заменителем.