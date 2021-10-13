Паулина Андреева: от слухов о романах с Машковым и Хабенским до сценариста и супруги Федора Бондарчука

На третьем курсе Андреева уже играла в спектакле Кирилла Серебренникова. Зрители запомнили и полюбили ее после роли певицы в сериале "Оттепель".

Затем Паулина поступила на службу в МХТ имени Чехова, и мгновенно в труппе поползли слухи о том, что она - протеже Владимира Машкова. Говорили, что у актрисы любовная связь с режиссером и она ночует у него в номере. А после того, как Андреева снялась вместе с Константином Хабенским, зрители приписали ей роман и с ним.

Но для нее важно доказать, что она самостоятельная творческая единица, а потому она дебютировала в роли сценариста сериала "Псих". Во время написания сценария актрисе была дана абсолютная свобода. После выхода сериала Паулина прочитала массу отзывов. От плохих до хороших.

Почему Паулина Андреева не ведет социальные сети?

"Я не веду Instagram просто потому, что не заинтересована в том, чтобы продавать свою жизнь. Я ничего не продаю. Потому что моя жизнь не является способом зарабатывания денег и моим контентом. Мой контент иной. Вот и все", - подчеркнула актриса в интервью Esquire.

Какое-то время назад Паулина публиковала снимки с ключевыми событиями в своей жизни, но сейчас в Instagram у нее только 55 публикаций. Свои снимки во время беременности актриса удалила.

Свадьба с Федором Бондарчуком

Федор Бондарчук в программе "Кино в деталях" вспоминал, что увидел Паулину Андрееву в кружевном корсете в спектакле "№ 13D" и оказался под впечатлением: "Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила".

Между знаменитостями вспыхнул роман, и 17 сентября 2019 года они вступили в брак. Торжество можно было назвать самой закрытой свадьбой года. Чтобы отвлечь прессу, часть гостей они собрали в пятизвездочном отеле "Европа", а уже оттуда доставили на специальном транспорте к Юсуповскому дворцу, где все и происходило в режиме особой секретности. Влюбленные даже попросили гостей не фотографировать. Позже, как сообщает StarHit.ru, действие перенесли в старинный особняк, известный как Дом Беггровых, где весь вечер дежурили журналисты, чтобы запечатлеть виновников торжества и их именитых гостей.

Супруга Федора Бондарчука поделилась в Instagram потрясающе красивой фотографией в роскошном свадебном платье.

Материнство

2 марта 2021 года Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями. Радостную новость они сообщили в соцсетях. На фото в публикации в Instagram актриса на позднем сроке беременности стоит в черной пижаме и придерживает живот руками.

"Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г." - подписала снимок Паулина.