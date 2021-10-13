Паулина Андреева: от слухов о романах с Машковым и Хабенским до сценариста и супруги Федора Бондарчука
12 октября российской актрисе и сценаристу Паулине Андреевой исполнилось 33 года. Рассказывает об этой звезде в рамках рубрики "Звезда недели".
12 октября российской актрисе и сценаристу Паулине Андреевой исполнилось 33 года. Рассказывает об этой звезде в рамках рубрики "Звезда недели".
Мало кто знает, что настоящее имя актрисы - Екатерина.
Паулина Андреева редко дает интервью. Она это делает только тогда, когда есть какой-то информационный повод. Как она призналась в интервью Esquire, порой многих удивляет то, что она не только красива, но и умна.
Актриса не очень улыбчивая. Она и сама это не раз подтверждала. Андреева достаточно закрытый человек, поэтому кажется холодной и отстраненной. Но ей важно понравиться тем, кто для нее авторитет.
Рост звезды 175 сантиметров. У нее необычная форма ушей, что теперь стало поводом для комплиментов. Когда-то Паулина мечтала стать балериной, но не сложилось...
Впервые на сцене девочка появилась в спектакле "Волшебник Изумрудного города", вот только не в роли Элли, а в образе Страшилы. Окончив школу, она поступила на журфак, но спустя два года подала документы в московскую Школу-студию МХАТ.
На третьем курсе Андреева уже играла в спектакле Кирилла Серебренникова. Зрители запомнили и полюбили ее после роли певицы в сериале "Оттепель".
Затем Паулина поступила на службу в МХТ имени Чехова, и мгновенно в труппе поползли слухи о том, что она - протеже Владимира Машкова. Говорили, что у актрисы любовная связь с режиссером и она ночует у него в номере. А после того, как Андреева снялась вместе с Константином Хабенским, зрители приписали ей роман и с ним.
Но для нее важно доказать, что она самостоятельная творческая единица, а потому она дебютировала в роли сценариста сериала "Псих". Во время написания сценария актрисе была дана абсолютная свобода. После выхода сериала Паулина прочитала массу отзывов. От плохих до хороших.
"Я не веду Instagram просто потому, что не заинтересована в том, чтобы продавать свою жизнь. Я ничего не продаю. Потому что моя жизнь не является способом зарабатывания денег и моим контентом. Мой контент иной. Вот и все", - подчеркнула актриса в интервью Esquire.
Какое-то время назад Паулина публиковала снимки с ключевыми событиями в своей жизни, но сейчас в Instagram у нее только 55 публикаций. Свои снимки во время беременности актриса удалила.
Федор Бондарчук в программе "Кино в деталях" вспоминал, что увидел Паулину Андрееву в кружевном корсете в спектакле "№ 13D" и оказался под впечатлением: "Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила".
Между знаменитостями вспыхнул роман, и 17 сентября 2019 года они вступили в брак. Торжество можно было назвать самой закрытой свадьбой года. Чтобы отвлечь прессу, часть гостей они собрали в пятизвездочном отеле "Европа", а уже оттуда доставили на специальном транспорте к Юсуповскому дворцу, где все и происходило в режиме особой секретности. Влюбленные даже попросили гостей не фотографировать. Позже, как сообщает StarHit.ru, действие перенесли в старинный особняк, известный как Дом Беггровых, где весь вечер дежурили журналисты, чтобы запечатлеть виновников торжества и их именитых гостей.
Супруга Федора Бондарчука поделилась в Instagram потрясающе красивой фотографией в роскошном свадебном платье.
2 марта 2021 года Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями. Радостную новость они сообщили в соцсетях. На фото в публикации в Instagram актриса на позднем сроке беременности стоит в черной пижаме и придерживает живот руками.
"Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г." - подписала снимок Паулина.
Для Паулины Андреевой сын стал первенцем, а для Федора Бондарчука - третьим ребенком. У режиссера уже есть двое взрослых детей от первой жены - Светланы Бондарчук и даже две внучки.