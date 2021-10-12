Выяснилось, как одновременная вакцинация от Covid-19 и гриппа влияет на иммунитет

Вместе со второй дозой вакцины от ковида в другое плечо им ввели одну из трех возможных вакцин от гриппа или плацебо. Через три недели тем, кто получил настоящую вакцину от гриппа, ввели плацебо, и наоборот. Таким образом можно было сравнить появление побочных эффектов и иммунный ответ при одновременном и отдельно проводимом вакцинировании.

Иммунный ответ на оба заболевания не зависел от того, делали уколы от ковида и гриппа одновременно или с разницей в три недели. Результаты исследования укрепило то обстоятельство, что в нем участвовали также беременные, имеющие серьезные неконтролируемые проблемы со здоровье, люди с иммунной недостаточностью и лица старше 65 лет. Поэтому в работе очень хорошо представлена группа тех, кто больше всего нуждается в вакцине от гриппа.