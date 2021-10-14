Женщины с повышенным риском рака груди недостаточно следят за своим состоянием здоровья

Однако данные, собранные платформой, показывают, что даже возможное наличие наследственных мутаций и приближение возраста скрининга не всегда является достаточно мотивирующим аргументом для женщин, чтобы регулярно проходить скрининг. Например, из более чем 6300 женщин, прошедших тест, у 496 ранее был диагностирован рак груди в их семьях, что подвергает их повышенному риску. Пятая часть этих женщин также приближается к возрасту повышенного риска или перешагнула порог 40-летнего возраста, но только половина из них прошла маммографию за последние два года, которую женщины из групп высокого риска должны пройти до достижения ими возраста скрининга.

"Рак груди - это один из видов рака, который передается по наследству, поэтому женщины, чьи родственники первой степени - мать, сестра, брат, отец или ребенок - болеют раком груди или раком яичников (у женщин), нуждаются в особом внимании к профилактическим мерам. Особенно важны регулярные осмотры. Этим женщинам следует проконсультироваться с семейным врачом или гинекологом, чтобы оценить риск заболевания и определить возраст, в котором необходимо начинать маммографическое обследование. Если у женщины диагностирован генетические мутации, которые значительно увеличивает риск развития заболевания, рекомендуется проводить ежегодную маммографию, а также магнитно-резонансную томографию груди. С 50 лет, когда риск рака груди увеличивается для всех женщин (включая средний риск), государство оплачивает регулярные маммографические обследования. Здоровый образ жизни может снизить риск заболеваний для всех женщин. В свою очередь, избыточный вес и чрезмерное употребление алкоголя или более стакана вина в день увеличивают риск заболевания", - говорит доктор Лива Андреева (Līva Andrejeva), ассоциированный профессор кафедры радиологии медицинского факультета Йельского университета.

Чтобы более подробно изучить возможности платформы на муниципальном уровне, команда Skrinings.lv весной объявила о сотрудничестве с самоуправлением города Лиепая, добавив возможность указывать географическое положение участникам теста. В свою очередь для самоуправления, получая доступ к анонимизированной статистике, такой подход поможет принимать решения, основанные на данных и проактивному вовлечению населения, для создания и персонализации мероприятий в области общественного здоровья.