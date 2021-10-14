Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.

Женщины с повышенным риском рака груди недостаточно следят за своим состоянием здоровья

ФОТО: Shutterstock/ BigmanKn

Данные, собранные с помощью платформы общественного здравоохранения Skrinings.lv, показывают, что женщины, имеющие факторы повышенного риска рака груди, не уделяют должного внимания своему здоровью и своевременно не проходят регулярные профилактические обследования. 

Цифровой инструмент также показал, что он может служить в качестве идентификатора факторов риска, помогая системе здравоохранения выявлять женщин с повышенным риском развития рака в течение их жизни, тем самым потенциально повышая возможности и точность профилактического скрининга. В течение месяца здоровья груди создатели платформы призывают женщин не быть равнодушными к своему здоровью, и использовать возможность бесплатно узнать о рисках, которые могут повлиять на развитие этого заболевания, с помощью бесплатного теста на сайте Skrinings.lv.

Основным инструментом оценки рисков на платформе является бесплатный цифровой тест, основанный на признанной в мире модели расчета рисков Гейла (Gail model). За последний год тест уже прошли более 6300 женщин, и модель расчета риска показала, что в 23,74% случаев

риск заболевания раком груди (в течение 10 лет) считается повышенным.

"Сравнение рисков было проведено в группе всех женщин, участвовавших в инициативе. Значение риска может измениться благодаря изменениям стиля жизни, а также своевременным профилактическим мерам, о чем мы также сообщаем участницам. Собранные результаты позволяют задуматься о потенциале платформы для модернизации и улучшения текущей программы скрининга, которая в настоящее время в основном основана на двух факторах - возрасте и неблагоприятном семейном анамнезе рака груди. С помощью этого подхода можно не только оповещать участниц о персонализированных рисках, но также выстраивать диалог с ними, персонализируя подход и профилактические мероприятия, принимая данные решения, основываясь на данных", - объясняет один из создателей платформы, специалист в сфере компьютерных наук Сюндюков Эмиль (Emil Syundyukov).

Однако данные, собранные платформой, показывают, что даже возможное наличие наследственных мутаций и приближение возраста скрининга не всегда является достаточно мотивирующим аргументом для женщин, чтобы регулярно проходить скрининг. Например, из более чем 6300 женщин, прошедших тест, у 496 ранее был диагностирован рак груди в их семьях, что подвергает их повышенному риску. Пятая часть этих женщин также приближается к возрасту повышенного риска или перешагнула порог 40-летнего возраста, но только половина из них прошла маммографию за последние два года, которую женщины из групп высокого риска должны пройти до достижения ими возраста скрининга.

"Рак груди - это один из видов рака, который передается по наследству, поэтому женщины, чьи родственники первой степени - мать, сестра, брат, отец или ребенок - болеют раком груди или раком яичников (у женщин), нуждаются в особом внимании к профилактическим мерам. Особенно важны регулярные осмотры. Этим женщинам следует проконсультироваться с семейным врачом или гинекологом, чтобы оценить риск заболевания и определить возраст, в котором необходимо начинать маммографическое обследование. Если у женщины диагностирован генетические мутации, которые значительно увеличивает риск развития заболевания, рекомендуется проводить ежегодную маммографию, а также магнитно-резонансную томографию груди. С 50 лет, когда риск рака груди увеличивается для всех женщин (включая средний риск), государство оплачивает регулярные маммографические обследования. Здоровый образ жизни может снизить риск заболеваний для всех женщин. В свою очередь, избыточный вес и чрезмерное употребление алкоголя или более стакана вина в день увеличивают риск заболевания", - говорит доктор Лива Андреева (Līva Andrejeva), ассоциированный профессор кафедры радиологии медицинского факультета Йельского университета.

Чтобы более подробно изучить возможности платформы на муниципальном уровне, команда Skrinings.lv весной объявила о сотрудничестве с самоуправлением города Лиепая, добавив возможность указывать географическое положение участникам теста. В свою очередь для самоуправления, получая доступ к анонимизированной статистике, такой подход поможет принимать решения, основанные на данных и проактивному вовлечению населения, для создания и персонализации мероприятий в области общественного здоровья.

Платформа Skrinings.lv была разработана латвийскими специалистами в области медицины и технологий с целью повышения культуры профилактики среди латвийских женщин. На платформе можно пройти короткий тест для выявления факторов риска, которые в настоящее время увеличивают или, наоборот, снижают персонализированный риск развития рака груди. В то же время, собранные данные обобщаются вместе с командой исследователей-эпидемиологов, чтобы следить за тенденциями в области общественного здравоохранения.


НАВЕРХ
Back