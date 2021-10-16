Сб, 16.10.2021
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Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Певица Линда: "Ходили слухи, что я связана с наркотиками"

Линда ФОТО: Кадр из видео

44-летняя певица Линда (наст. имя - Светлана Гейман) стала героиней подкаста "Ниче святого", в котором рассказала, как ей жилось после ухода продюсера Макса Фадеева. 

Сначала она работала с Юрием Айзеншписом, а после с Максимом Фадеевым. Отец Линды тогда давал щедрые деньги на раскрутку дочери. В 1994 году вышел первый дебютный альбом артистки "Танцы тибетских лам" и Линда стала настоящей звездой. В 1996 году свет увидела пластинка "Ворона" и популярность артистки взлетела до небес. Ее стали сравнивать с Мадонной и пророчили небывалый успех. 

А после у ее отца закончились деньги. Линда вспоминает, что тоглда продюсер ушел, после чего про нее стали ходить грязные слухи - например, что она употребляет наркотики. Певица от

мечает, что это оставило серьезный отпечаток на ее деятельности и судьбе.

"Ходили слухи, что я связана с наркотиками. На гастролях меня с собаками осматривали", - цитирует Линду StarHit.ru.

Сейчас Линда активно работает над новым музыкальным материалом. О личной жизни не говорит. Певица призналась, последние отношения ее закончились тем, что молодой человек пытался использовать ее. 

Видео: Линда - "Положи меня рядом"


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