Певица Линда: "Ходили слухи, что я связана с наркотиками"

Сначала она работала с Юрием Айзеншписом, а после с Максимом Фадеевым. Отец Линды тогда давал щедрые деньги на раскрутку дочери. В 1994 году вышел первый дебютный альбом артистки "Танцы тибетских лам" и Линда стала настоящей звездой. В 1996 году свет увидела пластинка "Ворона" и популярность артистки взлетела до небес. Ее стали сравнивать с Мадонной и пророчили небывалый успех.

А после у ее отца закончились деньги. Линда вспоминает, что тоглда продюсер ушел, после чего про нее стали ходить грязные слухи - например, что она употребляет наркотики. Певица от

мечает, что это оставило серьезный отпечаток на ее деятельности и судьбе.

"Ходили слухи, что я связана с наркотиками. На гастролях меня с собаками осматривали", - цитирует Линду StarHit.ru.

Сейчас Линда активно работает над новым музыкальным материалом. О личной жизни не говорит. Певица призналась, последние отношения ее закончились тем, что молодой человек пытался использовать ее.