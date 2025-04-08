Журнал: Брак Майи Розите распался

"Как открыто призналась сама Майя в кругу друзей, именно ее диджейство и слишком сексуальные наряды во время работы за диджейским пультом стали основной причиной разногласий с мужем Каспаром.

Около года назад Майя ушла от мужа, когда устала от его обвинений в том, что она проводит ночи в развлекательных заведениях в минимальной одежде", - пишет издание.

Как сообщает Kas Jauns, брак был расторгнут юридически, а расставание прошло без скандала, так как оба согласились на него ради детей, которые живут попеременно то с мамой, то с папой.

Как известно, в начале 2021 года желтая пресса писала, что брак переживает кризис, но летом того же года Майя и Каспар вышли в свет, и их обручальные кольца снова засверкали. Теперь они полностью отсутствуют.

Они поженились в 2010 году, и у них двое детей - сын Паулс и дочь Линда.

Подробности читайте в номере Kas Jauns за 8 апреля!