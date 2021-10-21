Помощница депутата враждебно высказалась о русскоязычных в Twitter: начат уголовный процесс

1 октября в ответ на один из комментариев о вакцинации она написала:

"Чем больше людей, говорящих на русском языке, умрет, тем лучше будет для латышского языка".

Комментарий вызвал большой резонанс, после чего Левренце уже по-русски пояснила в Twitter, что ее пост вырван из контекста, не отражает ее мнение и является иронией над риторикой националистов.

"Очень печально, что многим жителям Латвии такой комментарий показался не ироническим, а серьезным", - написала Левренце.

Заявление в полицию подала депутат Сейма Карина Спруде.