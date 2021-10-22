ФБР подтвердило, что во Флориде найдены останки Брайана Лондри - жениха Габби Петито

Федеральное бюро расследований США подтвердило, что в природном заповеднике во Флориде были обнаружены останки Брайана Лондри - жениха американки Габби Петито, убитой во время их совместной туристической поездки.
Останки, рядом с которыми находились личные вещи Лондри, нашли в четверг. После этого эксперты изучили данные о зубах Лондри и пришли к выводу, что это тело жениха Петито, сказано в сообщении ФБР. Местный журналист Джосси Карбонаре пишет в своем "Твиттере", что власти уже проинформировали родителей Лондри об обнаружении тела их сына.
На пресс-конференции в среду сотрудник ФБР Майкл Макферсон подтвердил обнаружение останков человека, а также "личных вещей, в том числе рюкзака и ноутбука, принадлежащих Брайану Лондри". "Эти предметы нашли в районе, который до последнего времени находился под водой", - объяснил Макферсон. По данным Эн-би-си, во время поисковой операции были обнаружены череп и фрагменты человеческого скелета.
На пресс-конференции в четверг местный шериф Кармине Марсено описал крайне трудные условия, в которых приходилось работать членам поисковой группы. Он говорит, что они находились по грудь в воде, а вокруг было полно змей и крокодилов. "Это совсем не похоже на обыск в доме или автомобиле. Это очень обширное пространство, и оно находится под водой", - сказал Марсено журналистам.
Американские правоохранительные органы пытались найти Лондри больше месяца. Тело Петито с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 сентября в штате Вайоминг, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. Власти прямо не обвиняли Лондри в ее убийстве, однако говорили, что он разыскивается в связи с этим преступлением.
История Петито и Лондри стала известна во всем мире. Молодая пара поехала на принадлежащем Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк. По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube миллионы просмотров.
Однако затем Петито перестала связываться с родными, а 1 сентября Брайан вернулся из поездки один. Он не стал говорить ни с полицией, ни с родителями своей невесты, которые пытались узнать у него, куда же пропала Габби и почему он вернулся один, причем на ее машине.
Поход в одиночку
О том, что именно произошло между Петито и Лондри, официально не сообщается, однако коронер, установивший причины смерти девушки, сообщил, что она, вероятно, стала жертвой "домашнего насилия".
Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится интимный партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал ему ни о чем не говорить и ни на какие вопросы не отвечать.
Родители Лондри говорят, что последний раз видели своего сына 13 сентября, после того как он вернулся домой во Флориду без своей невесты. По их словам, Брайан в одиночку отправился в туристический поход, но из заповедника так и не вернулся.
Юрист семьи Лондри сообщил журналистам, что принадлежащие Брайану вещи были найдены в одном из природных парков Флориды, на маршруте, который тот часто проходил. Там также была обнаружена машина, на которой передвигался Лондри.
ФБР не предъявило Лондри обвинений в связи с убийством Петито, однако выписало ордер на его арест и обвинило его в мошенничестве с банковскими картами, в частности, в незаконном использовании дебетной карты Capital One Bank на имя Габби, с которой он снимал суммы, превышающие 1000 долларов, уже после ее исчезновения.
Хронология событий
2 июля 2021 г. - Габриэль Петито и Брайан Лондри покидают Нью-Йорк в белом фургоне и отправляются на запад в поездку в Вайоминг; и Лондри, и Петито часто публикуют сообщения в "Инстаграм".
12 августа - сотрудники полиции Юты реагируют на анонимное сообщение об инциденте с участием Петито и Лондри. Никаких обвинений не предъявлено.
19 августа - Петито публикует на YouTube видео "Beginning Our Van Life Journey", в котором рассказывается о первом этапе их поездки.
21 августа - отец и мачеха Петито разговаривают с Габби во время их последнего звонка по FaceTime, она находится в штате Юта.
25 августа - Петито в последний раз публикует сообщение в Инстаграм с подписью "Счастливого Хэллоуина".
30 августа - мать Петито получает последнее сообщение с телефона Габби в виде текстового сообщения. Семья считает, что Петито находилась в национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге.
1 сентября - Лондри один возвращается домой в Норт-Порт.
11 сентября - Семья сообщает о пропаже Петито. В тот же день белый фургон обнаружен в Норт-Порте в доме Петито и Лондри.
13 сентября - местные власти и ФБР обращаются с просьбой сообщить о местонахождении Петито.
14 сентября - семья Петито выпускает заявление, в котором умоляет Лондри предоставить информацию о местонахождении Габби.
15 сентября - полиция Норт-Порта объявляет, что Лондри не хочет сотрудничать со следствием.
19 сентября - обнаружено тело, которое позже будет идентифицировано как останки Петито.
12 октября - вскрытие установило, что причиной смерти Петито было удушение.