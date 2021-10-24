В Бауске молодой человек, "дрифтуя", сбил двух пенсионеров

По словам представителя Государственной полиции Дианы Лукиной, по предварительной информации на улице Салату, Бауска, в субботу, 23 октября, около 12:45 произошло столкновение BMW и двумя людьми. В аварии пострадала женщина 1952 года рождения и мужчина 1950 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по главе 21 о преступлении против безопасности дорожного движения.

По словам очевидца, за рулем BMW находился молодой человек, по виду - лет 20 лет, который, выполняя маневры дрифта, не справился с управлением, в результате чего сбил двух пешеходов - пенсионеров, которые шли по тротуару. Один из пострадавших, мужчина, получил более серьезные травмы и жаловался на невозможность дышать, женщина рассказала о боли в руке.

Полиция пока не смогла подтвердить обстоятельства происшествия, поскольку криминальный процесс продолжается, устанавливаются свидетели.