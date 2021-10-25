Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья"

Причиной смерти стала онкология. В 2018 году у актера диагностировали рак простаты.

Джеймс Майкл Тайлер наиболее известен по роли Гантера, менеджера кофейни Central Perk из сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год он снимался чаще, чем любой другой актер второго плана. Его можно увидеть в 148 эпизодах шоу ситкома.

Напомним, в 2021 году Тайлер появился по видеосвязи в специальном эпизоде "Друзья: воссоединение". После выхода этого шоу он публично признался, что борется с онкологическим заболеванием.

Тайлер также снимался в сериалах "Сабрина - маленькая ведьма", "Клиника", "Журнал мод" и "Эпизоды".