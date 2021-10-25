Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья"
В возрасте 59 лет умер американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья". Об этом сообщает TMZ.
В возрасте 59 лет умер американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья". Об этом сообщает TMZ.
Причиной смерти стала онкология. В 2018 году у актера диагностировали рак простаты.
Джеймс Майкл Тайлер наиболее известен по роли Гантера, менеджера кофейни Central Perk из сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год он снимался чаще, чем любой другой актер второго плана. Его можно увидеть в 148 эпизодах шоу ситкома.
Напомним, в 2021 году Тайлер появился по видеосвязи в специальном эпизоде "Друзья: воссоединение". После выхода этого шоу он публично признался, что борется с онкологическим заболеванием.
Тайлер также снимался в сериалах "Сабрина - маленькая ведьма", "Клиника", "Журнал мод" и "Эпизоды".
Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021