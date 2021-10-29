25 октября свое 30-летие отметила российская певица, актриса и блогер Карина Кросс (наст. имя - Карина Лазарьянц). Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Карина Кросс: от официантки до телезвезды и покупки роскошной квартиры в 30 лет
Детство и юность
Карина родилась в семье владельца компании, оказывающей услуги по банкротству, и тренера по конному спорту. Любовь к лошадям передалась Карине от матери. Но ее родители развелись, когда она была еще ребенком.
Воспитанием девочки занимались преимущественно бабушка и дедушка. У нее было счастливое детство и много игрушек, но не хватало родительской любви. Свои артистические способности Карина стала проявлять в юном возрасте. Мама это заметила и отдала ее на балет. Правда, танцевала девушка недолго. После того, как она ушла из танцевального класса, отец отдал ее в секцию бокса.
Карине бокс понравился больше. Она занималась с невероятным упорством и в 14 лет имела 2-й разряд. Но после получила травму и оставила спортивную карьеру.
Видео: Карина Кросс - "Поколение"
Карьера на телевидении
Совсем не удивительно, что Карина стала успешным блогером. Еще ребенком она понимала, как заработать. Будь то продажа рассады или игрушки. Она не стеснялась работать. В своей жизни девушка успела поработать фотографом, официанткой и расклеивала листовки. Она пыталась реализоваться в модельном бизнесе.
Карина окончила Ярославский государственный театральный институт с красным дипломом, но поначалу не была актрисой - работала в магазине одежды, где быстро стала начальником отдела кадров.
Любопытный факт: как-то Кросс уехала в Таиланд. Там она хотела навсегда остаться в монастыре, но монахи сказали, что ее место на родине, и она вернулась в Москву.
Мечта Карины стала постепенно сбываться. Сначала она попала на Love Radio и начала вести Big Love Show и рубрику "Утро на лавке". А после наконец-то стала сбываться ее мечта о карьере актрисы.
Карина Кросс была частым гостем на кастингах. В 2014 году девушку утвердила на эпизодическую роль в "Универе", а в следующем году - в "Интернах", но ее имя даже не указали в титрах.
Блогер появилась и в нескольких телешоу, таких как "Званый ужин", "Давай поженимся", "Форт Боярд", "Импровизация", "Фактор страха" и другие.
А что сейчас?
Карина Кросс признается, что сейчас ей уже не так нравится сниматься в кино. Она активно сама пишет сценарии и занимается режиссурой. В 2020 году на YouTube вышел сериал "Бездатая жизнь", сюжет которого разворачивается вокруг 5 абсолютно разных героев, вынужденных уживаться вместе.
Огромное место в ее жизни посвящено ведению блога. Все закрутилось в 2016 году. Тогда она завела свой Instagram-аккаунт. Началось все с вайнов, как у Насти Ивлеевой, а в 2020 году появился канал BUBBLEGUN.
Аудитория Карины стремительно росла. Появлялось все больше и больше почитателей. Кросс стала сотрудничать с другими блогерами, такими как Василина Катаева, Катя Трамп, Давид Манукян и другие.
Карина считает, что она - один из первых блогеров, кто начал петь. В 2018 году девушка представила свой совместный трек с Давидом Манукяном. Ее дебютный трек назывался "Внутри", и его артистка выпустила под псевдонимом Kara Kross.
После она презентовала композиции "Самого-самого", "Поколение", "Не смогу", "Тусы" и другие.
К примеру, Карина выпустила совместный клип с группой "Мумий Тролль" - "Время утекай". На данный момент он собрал уже почти 5 миллионов просмотров.
В конце 2020 года Карина Кросс запустила собственный бренд косметики.
Слухи о романе с Давой
После того как звезда появилась в кадре с Давидом Манукяном, фолловеры заговорили о возможном романе. Тем более что они часто появлялись на публике вместе и делились роликами, где изображали влюбленную пару. Свои отношения молодые люди не подтверждали, поэтому все осталось на уровне слухов. По официальной версии, их творческий тандем распался из-за различий в отношении к работе. Карина говорила, что она была той, кто все делал, а Манукян просто этим пользовался.
После Кросс видели вместе с блогером Женей Ершовым. Статус своих отношений молодые люди не объясняли. В конце 2020 года заговорили даже об их тайной свадьбе. В Сети появились какие-то фото, но до конца так и непонятно, было ли это правдой.
Участие в шоу "Звезды в Африке"
Карина Кросс стала участницей третьего сезона шоу "Звезды в Африке" канала ТНТ. Девушка призналась, что это шоу вынудило ее проявить качества, о которых она не подозревала. "Мои самые большие страхи - боязнь темноты и замкнутого пространства. И в Лимпопо оказались испытания, связанные с ними. Они были для меня максимально жуткими", - призналась Кросс в эксклюзивном интервью VOICE.
С несколькими участниками у нее возникли сложности в общении. Но были и хорошие моменты. Больше всех успешного блогера удивила ведущая "Звезд в Африке" Ольга Бузова. Она искренне переживала за Карину: "Честно говоря, я такой сильной поддержки от нее не ожидала. Мне было безумно приятно. Я видела, что она за меня болеет и переживает. Конечно, Оля - ведущая и не имеет право быть пристрастной по отношению к кому-то из участников, проявлять свое отношение, но она очень сильно меня поддерживала - я прямо по глазам ее видела, как она переживала за меня на каждом испытании".
Покупка квартиры за 2 млн евро
Летом 2022 года Карина Кросс совершила масштабную сделку - она приобрела роскошную квартиру в Москве. По данным СМИ, жилье стоит около 2 миллионов евро. Девушка думает и о родных - в прошлом году она купила маме дорогой автомобиль.
Выходить замуж и заводить детей Карина Кросс не торопится. Недавно блогер завела себе двух крыс черного и белого окраса. Она назвали их в честь бывших коллег по проекту "Звезды в Африке" Алены Водонаевой и Натальи Рудовой.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!