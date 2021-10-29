Карина Кросс: от официантки до телезвезды и покупки роскошной квартиры в 30 лет

Участие в шоу "Звезды в Африке"

Карина Кросс стала участницей третьего сезона шоу "Звезды в Африке" канала ТНТ. Девушка призналась, что это шоу вынудило ее проявить качества, о которых она не подозревала. "Мои самые большие страхи - боязнь темноты и замкнутого пространства. И в Лимпопо оказались испытания, связанные с ними. Они были для меня максимально жуткими", - призналась Кросс в эксклюзивном интервью VOICE.

С несколькими участниками у нее возникли сложности в общении. Но были и хорошие моменты. Больше всех успешного блогера удивила ведущая "Звезд в Африке" Ольга Бузова. Она искренне переживала за Карину: "Честно говоря, я такой сильной поддержки от нее не ожидала. Мне было безумно приятно. Я видела, что она за меня болеет и переживает. Конечно, Оля - ведущая и не имеет право быть пристрастной по отношению к кому-то из участников, проявлять свое отношение, но она очень сильно меня поддерживала - я прямо по глазам ее видела, как она переживала за меня на каждом испытании".

Покупка квартиры за 2 млн евро

Летом 2022 года Карина Кросс совершила масштабную сделку - она приобрела роскошную квартиру в Москве. По данным СМИ, жилье стоит около 2 миллионов евро. Девушка думает и о родных - в прошлом году она купила маме дорогой автомобиль.

Выходить замуж и заводить детей Карина Кросс не торопится. Недавно блогер завела себе двух крыс черного и белого окраса. Она назвали их в честь бывших коллег по проекту "Звезды в Африке" Алены Водонаевой и Натальи Рудовой.