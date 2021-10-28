Дело Элджея о пропаганде наркотиков в песнях передано в суд

Напомним, песни рэпера проверили на пропаганду запрещенных веществ и решили, что "фиолетовая вата" из его хита "Розовое вино", возможно, не метафора.

Материалы дела переданы в Зюзинский суд Москвы. Дата рассмотрения дела пока еще не назначена, но составлен протокол. Элджею грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей (1,2 тысячи евро)

Агентство ТАСС цитирует директора "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину, которая рассказала, что в июне организация пожаловалась в ГУ МВД по Москве на "откровенную пропаганду наркотиков" в одном из клипов Элджея. Она отметила, что организация получила большое количество обращений от родительских организаций.

Напомним, что Элджей не единственная знаменитость, которого, обвинили в пропаганде наркотиков. Ранее был обвинен журналист Юрий Дудь и рэпер Моргенштерн.

Ранее суд лишил Элджея водительских прав на год и семь месяцев. Сотрудники полиции указали, что рэпер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.