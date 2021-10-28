За убийство водителя трамвая в Лиепае виновный получил 17 лет лишения свободы

Суд также постановил в пользу потерпевшей взыскать с Абасова моральную компенсацию в размере 10 000 евро, а также 2 500 евро в пользу государства, которое ранее выплатило потерпевшей эту сумму в качестве моральной компенсации.

По распространенной прокуратурой информации, обвиняемый, находясь в трамвае, разозлился, что перед ним на остановке не открылись в двери и завязал конфликт с водителем. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина подошел к дверям кабины водителя, а когда водитель вышел и пошел к нему навстречу, ударил его в плечо, достал из кармана куртки нож и ударил им водителя в шею и грудь.

Водитель вследствие ударов получил тяжелые ранения и умер в течение часа. Обвиняемый находится под стражей. Свою вину он не признает, говоря, что хотел только припугнуть водителя, а не убить.

Осужденный родился в 1959 году и раннее был судим за использование чужой кредитной карты. В момент задержания в его крови было 1,9 промилле алкоголя.