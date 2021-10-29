Видео ⟩ В Вецмилгрависе горел автосервис

Утром 28 октября в одной из промышленных зон над одним из ангаров поднялись густые клубы дыма, вскоре издалека послышались звуки сирен.

Мартиньш Марцис Путниньш, начальник 7-й части VUGD, рассказал, что поступил звонок на улицу Атлантияс в Вецмилгрависе, где горел ангар. В ангаре было обнаружено горение площадью в 30 квадратных метров. Выяснилось, что загорелась бытовая техника, а на подъемнике - автомобиль.

Пожар был обнаружен вовремя, и присутствующим удалось спасти от огня стоявший неподалеку грузовик. Однако пожар все равно нанес значительный ущерб.

После этого были потушены участки частичного прогорания, демонтированы тепловые конструкции кровли и предприняты попытки устранить отдельные участки прогорания. Пожар удалось ликвидировать примерно за 1,5 часа.

Пожарные избегают называть конкретные причины пожара - они будут определены сотрудниками Госполиции и приглашенными экспертами в ходе дальнейшего расследования.