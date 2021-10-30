В США утвердили использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 лет

Группа экспертов FDA ранее на этой неделе рекомендовала управлению утвердить использование вакцины для детей, указав, что польза от предотвращения Covid-19 превышает потенциальные риски, в том числе связанные с сердцем побочные эффекты, которые очень редко наблюдались у подростков и молодых людей, получивших дозу большего объема.

После подтверждения FDA Центр контроля и профилактики заболеваний США на следующей неделе примет решение, рекомендовать ли вакцину, и какие дети должны ее получить.

Предусмотренная для детей доза вакцины Pfizer/BioNTech составляет треть от дозы, предусмотренной для детей старше 12 лет.