Почему британцы наливают в чай молоко?

Как пишет портал Readers's Digest, изначально люди добавляли молоко в чай не потому, чтобы таким образом улучшить вкус напитка, а потому, что боялись за свое горло и кашель. В частности, британцы пили чай из маленьких фарфоровых кружечек, которые от большой температуры могли лопнуть. Такая проблема часто возникала у дешевого китайского фарфора, который был куда более доступен большему кругу людей. Вместо того, чтобы чай остудить, британцы перед тем, как налить в кружку горячий чай, вливали в нее холодное молоко.

Если и ты хочешь насладиться полуденным чаем как истинный британец, то стоит помнить, что молоко в кружку нужно наливать перед чаем - так традиционно правильнее. Поддерживает такой метод и наука, в частности, если холодное молоко налить в кружку, в которой уже есть горячий чай, молоко прогреется неравномерно. Из-за этого протеины могут слипнуться, в результате чего на поверхности напитка может появиться неприятная молочная пенка.

Впрочем, не все согласны, что наливание молока до чая - правильный метод приготовления напитка. Британский писатель Джордж Оруэлл, например, в своем известном рассказе о том, как приготовить идеальную чашку чая, о наливании молока до чая высказывается довольно критически.