В связи с болезнью водителей Rīgas satiksme сократит число рейсов

Как сообщила на пресс-конференции председатель правления SIA Rīgas satiksme Джинета Иннуса, в настоящее время из 1500 водителей общественного транспорта болеют около 330. Водители болеют и Covid-19, и другими заболеваниями.

Чтобы не увеличивать нагрузку на остальных водителей, принято решение примерно на 18% сократить количество рейсов.

Как сообщила Иннуса, Rīgas satiksme по возможности постарается избежать сокращения количества рейсов в утренние часы, когда в общественном транспорте много пассажиров, а также меньше сокращать количество рейсов на маршрутах с большим пассажиропотоком, например, на 3-м автобусном маршруте.

Наибольшее сокращение количества рейсов ожидается на маршрутах с небольшим количеством пассажиров, а также будут отменены отдельные рейсы по выходным дням. Так, например, будет отменен 1-й троллейбусный маршрут, по которому троллейбусы не курсировали уже все лето, и пассажиры выбирали другие маршруты.

Изменения вступят в силу со среды, 3 ноября. Предприятие разместит информацию об изменениях в расписании на остановках общественного транспорта.

С 3 ноября будет обеспечиваться такое количество рейсов, чтобы заполненность салонов общественного транспорта не превышала 50% вместимости.

Rīgas satiksme сообщает, что пассажиропоток с 22 октября по сравнению с сентябрем по рабочим дням уменьшился на 63%, а по выходным дням - на 68%. Снижение пассажиропотока наблюдается в разное время суток, поэтому изменения в расписание рейсов будут вноситься так, чтобы оно отвечало спросу и привычкам перемещения пассажиров, например, на работу и домой.



В настоящее время среди водителей Rīgas satiksme наблюдается высокая заболеваемость Covid-19 и другими вирусами, в результате чего невозможно полностью обеспечить выполнение расписания транспорта.

Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция, на которой рассказали об изменениях в расписании общественного транспорта Риги.