По результатам расследования полиции аннулировано 26 сертификатов вакцинации от Covid-19

Это означает, что данные сертификаты больше не могут быть верифицированы.

Как сообщил журналистам директор NVD Арис Каспаранс, в связи с серьезностью ситуации в оперативном порядке подготовлено предложение о замораживании сертификатов на период расследования в случае подозрения на их подделку.

Координатор NVD по информационным технологиям Эдгар Гоба сообщил, что технически это несложно сделать, поскольку в настоящее время замораживаются на десять дней сертификаты лиц, получающих позитивные результаты теста на Covid-19. "Это гарантирует, что люди во время болезни не могут пользоваться сертификатом Covid-19", - сказал Гоба.

Как сообщалось, на рассмотрении в Госполиции находится примерно 20 уголовных процессов о возможной фиктивной вакцинации против Covid-19. Один уголовный процесс расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Под подозрением находятся несколько сотен человек, которые, возможно, получили сертификат о вакцинации Covid-19, не будучи вакцинированными.