Пн, 1.11.2021
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Арманд Рукс, начальник Госполиции

Женщина несколько лет травила своего ребенка медикаментами. Сегодня ей вынесли приговор

ФОТО: fizkes/Shutterstock

Пардаугавский суд Риги за длительное отравление своего ребенка медикаментами приговорил женщину к шести годам лишения свободы , а также к двум годам пробационного периода.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемая, руководствуясь необъяснимым мотивом, неоднократно вводила и давала своему несовершеннолетнему ребенку не прописанные ему медикаменты с целью вызвать проблемы со здоровьем.

Медикаменты содержали различные активные ингредиенты, в том числе псевдоэфедрин, декстрометорфан и другие вещества. Женщина осознавала опасность этих препаратов для здоровья ребенка.

Такими действиями, направленными на ухудшение здоровья несовершеннолетнего ребенка, обвиняемая женщина довела ребенка до состояния, которое можно было считать серьезным и опасным для жизни.


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