Женщина несколько лет травила своего ребенка медикаментами. Сегодня ей вынесли приговор

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемая, руководствуясь необъяснимым мотивом, неоднократно вводила и давала своему несовершеннолетнему ребенку не прописанные ему медикаменты с целью вызвать проблемы со здоровьем.

Медикаменты содержали различные активные ингредиенты, в том числе псевдоэфедрин, декстрометорфан и другие вещества. Женщина осознавала опасность этих препаратов для здоровья ребенка.