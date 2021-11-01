Женщина несколько лет травила своего ребенка медикаментами. Сегодня ей вынесли приговор

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемая, руководствуясь необъяснимым мотивом, неоднократно вводила и давала своему несовершеннолетнему ребенку не прописанные ему медикаменты с целью вызвать проблемы со здоровьем.
Медикаменты содержали различные активные ингредиенты, в том числе псевдоэфедрин, декстрометорфан и другие вещества. Женщина осознавала опасность этих препаратов для здоровья ребенка.
Такими действиями, направленными на ухудшение здоровья несовершеннолетнего ребенка, обвиняемая женщина довела ребенка до состояния, которое можно было считать серьезным и опасным для жизни.