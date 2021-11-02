Больница Страдиня привлечет волонтеров к работе с пациентами с Covid-19

Волонтеры будут оказывать психоэмоциональную и практическую помощь пациентам с Covid-19, находящимся на стационарном лечении, а также осуществлять другие вспомогательные мероприятия для поддержки процесса лечения и ухода в больнице.

Планируется, что волонтеры будут задействованы в таких мероприятиях, как переворачивание пациентов на бок, кормление, подготовка кроватей, помощь в передвижении.

"Сегодня в больницах сложилась кризисная ситуация, когда каждый может помочь. Волонтерство - это не профессия, а позыв сердца, и удивительно, что есть люди, которые настолько бесстрашны и не думают о себе. В основном это молодые люди, изучающие медицину, но есть и люди с другим опытом, которые хотят помочь", - говорит Лаура Булмане, координатор волонтеров Латвийского объединения самаритян.

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня - второй по величине стационар для больных Covid-19 в Риге.

Волонтерам будут предоставлены все необходимые средства индивидуальной защиты от Covid-19.

На протяжении всей волонтерской работы у волонтера есть сертификат о вакцинации против Covid-19 или о выздоровлении от этого заболевания.