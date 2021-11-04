Ученые: некоторые люди могут быть генетически устойчивы к SARS-CoV-2

Чем больше мы узнаем об этих особенных генах и людях, у которых они есть, тем лучше. Таким образом, мы могли бы создавать лекарства, имитирующие различные генетические различия.

Имея это в виду, ученые всего мира ищут людей, которые могут быть устойчивы к вирусу SARS-CoV-2. Таким образом может быть разработан препарат, которым потенциально можно будет лечить Covid-19, пишет научный журнал Science Alert.

Хотя у нас мало информации об этой врожденной устойчивости к болезням, в том числе Covid-19, это не означает, что ее не существует. Ученые отмечают, что иногда заражаются целые домохозяйства, но один человек остается здоровым. О странном "избегании" Covid-19 сообщали и другие люди, которые многократно находились в тесном контакте с заболевшими.

Есть много серьезных исследований, посвященных этому явлению, но результаты пока недостаточно ясны. Например, в прошлом году сообщалось, что люди с группой крови O более устойчивы к инфекции SARS-CoV-2.

Исследователи считают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно выяснить, какие генетические изменения могут сделать человека более устойчивым к вирусу. Есть несколько стратегий, которые могут в этом помочь.

"Наша стратегия будет заключаться в выявлении и генетическом изучении людей, которые от природы более устойчивы к инфекции SARS-CoV-2", - пишут исследователи.

С вакцинами, потенциальными лекарствами и более глубоким пониманием вируса жизнь жизнь по крайней мере в некоторых частях мира может вернуться к привычному укладу. Однако, ясно, что Covid-19 еще долго никуда не исчезнет, что заставляет нас учиться с ним уживаться.