Житель Талси пришел на помощь медикам в отделении Covid-19

Главврач филиала Талси признает, что медики очень устали. Когда Виталию Целмсу говорят, что по сравнению с медиками крупных больниц он выглядит неожиданно хорошо, он шутит, что такой вид его ожидает в будущем. Отделение Covid-19 в Талсы открыто всего десять дней.

Первых пациентов приняли уже в первый день, один уже отправился домой, другие продолжают лечение, а один стал частью статистики умерших от Covid-19.

"Все, как минимум, те, кто был у меня, первые десять пациентов, были, так скажем, очень терпеливыми людьми. Им тяжело, и мне по-настоящему грустно. По сути, 90% - невакцинированные. И кто-то, кто вакцинировался, но недавно, и иммунитета еще нет. Жаль, что так. Пытаюсь их взбодрить, рассказывать позитивные вещи", - заявил Целмс.

"Представляю себе, что в больших клиниках в Риге, где много пациентов, мало знакомых лиц можно встретить, но тут - довольно много. Это неприятное чувство, особенно, если человек в такой ситуации, когда ему тяжело помочь", - говорит Ингрида Калныня, медсестра отделения Covid-19.

Когда больных Covid-19 отправляют на обследование, весь этаж блокируется на час. К этому пришлось приспособиться персоналу больницы. В филиале 10 больных Covid-19, максимально в нем может быть размещено 15.

"Необходим дополнительный медперсонал, младшего состава, как говорят в народе - санитары, помощники. Сейчас у нас один молодой человек помогает, уже второй день. Записался добровольно. Выглядит заинтересованным, активный, не боится, надежный. Похоже, готов к работе", - говорит главврач.

Мартиньша Айниса Рогу не волновала зарплата - он просто хотел помочь.

Он работает по сезонам, поэтому хочет провести зимний период, помогая медикам.

Семья Мартиньша была удивлена решением, но вскоре поняла его. Ему не страшно и после второго дня в отделении. Если в Талси не будет нужна помощь, он готов отправиться и в Ригу. После этого он рассматривает идею учиться на врача.