По подозрению в нескольких кражах в Риге задержан наркоман-рецидивист

Полиция вышла на след мужчины 1981 года рождения в ходе расследования нескольких краж со взломом, совершенных в ночное время суток в течение последней пары недель.

По информации полицейских, мужчина совершил кражи на упомянутых объектах на Тейке, в Латгальском предместье и на Брасе. Мужчина выбивал или взламывал окна зданий, в то время, когда не было работников или посетителей.

Мужчина забирал все, что было ценным и можно было легко унести.

Например, он взломал кассовый аппарат и забрал деньги, прихватив также золотые украшения и портативные компьютеры.