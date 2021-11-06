Сб, 6.11.2021
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Эрика Сташкевич, переболевшая Covid-19

По подозрению в нескольких кражах в Риге задержан наркоман-рецидивист

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В Риге по подозрению в ограблении ресторана, аптеке, кабинета дантиста и других объектов полиция задержала ранее судимого наркомана, сообщила Госполиция.

Полиция вышла на след мужчины 1981 года рождения в ходе расследования нескольких краж со взломом, совершенных в ночное время суток в течение последней пары недель.

По информации полицейских, мужчина совершил кражи на упомянутых объектах на Тейке, в Латгальском предместье и на Брасе. Мужчина выбивал или взламывал окна зданий, в то время, когда не было работников или посетителей.

Мужчина забирал все, что было ценным и можно было легко унести.

Например, он взломал кассовый аппарат и забрал деньги, прихватив также золотые украшения и портативные компьютеры. 

Мужчина был задержан 28 октября. В ходе расследования выяснилось, что деньги мужчина уже потратил, а украденные вещи продал, чтобы приобрести наркотики.


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