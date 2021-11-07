Видео ⟩ Латвийцы устремились в Литву за покупками: у соседей более мягкие ограничения

Показатели заболеваемости в Литве примерно такие же, как в Латвии. Однако ограничения менее строгие - например, открыты торговые центры. Этим пользуются жители Латвии, которые едут в приграничные города закупиться, например, одеждой.

Журналисты в приграничном Шяуляе действительно заметили много латвийцев. Одни едут за покупками, другие просто хотят насладиться большей, чем в Латвии, свободой.

Улдису надоели ограничения, а Инга хочет купить ребенку зимнюю одежду. Ральф, в свою очередь, едет заниматься спортом, так как в Литве разрешены занятия в помещении.

"Вот все эти локдауны, интересно глянуть, как дела у соседей. По моим наблюдениям, у литовцев все более подвижно",

- заметил Иван.

Продавцы в супермаркете в Шяуляе также рассказали, что в последнее время покупателей из Латвии действительно много.

"В субботу и воскресенье на ледовой арене тренировки, родители привозят детей и заодно закупаются. Тут есть и детские аттракционы.

Латышей очень много, ведь у них все закрыто. Мы им рады",

- сказала Илона.

В торговые центры в Литве, в том числе в продуктовые магазины на их территории, зайти можно только с сертификатом о вакцинации или "паспортом возможностей". Несмотря на это, чиновники призывают местных жителей избегать посещения общественных мест.

О ситуации с наплывом латвийских граждан в приграничных городах Литвы известно ответственным литовским службам. Такая миграция создает риски, но соседняя страна пока не планирует никаких ограничений.

"Распространение инфекции в Литве продолжается, и, скорее всего, максимум еще не достигнут. Только что были длинные выходные, и, я думаю, на следующей неделе мы увидим очередной скачок цифр статистики. Во всех регионах Литвы высокая заболеваемость. Конечно, миграция увеличивает риски. Такой возможный механизм, как закрытие границ, был был крайней мерой, например, если распространится новый штамм вируса", - рассказала эпидемиолог Минздрава Литвы Гинрета Мягелинскене.