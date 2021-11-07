"Понимать, что ты умираешь, и поддерживать другого": Влад Лисовец о последних днях Жанны Фриске

Он рассказал о последних днях жизни певицы Жанны Фриске. Влад близко дружил с артисткой и общался с ней по телефону вплоть до момента, когда она впала в кому.

Последняя встреча с Фриске прошла в его салоне. Она была уже в тяжелом состоянии, но шутила, пребывала в позитивном настроении. Лисовец отмечает, что тогда у Жанны уже пропало зрение, а когда он спросил, "что мы будем делать", она с улыбкой ответила, что разницы нет, ведь она уже ничего не видит. Фриске была человеком невероятной силы: "Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все".

Влад вспоминает, что у него в салоне было видеонаблюдение. Он мог бы использовать запись для пиара, как некоторые делают, но уничтожил его.

"У нас были очень трепетные отношения. Она для меня прежде всего друг, человек, а потом уже клиент", - отметил он.

Лисовец подчеркнул, что Жанна Фриске была очень крутым человеком. Они начинали вместе в 90-х.

После этого знаменитости общались по телефону, однако спустя пару месяцев певица пропала. После Ольга Орлова сообщила Лисовцу плохую новость. "Оля написала: "Ей стало хуже. Владичка, надо готовиться, она впала в кому…" В общем, такая история… Не хочу…" - сказал стилист.

Влад подчеркивает, что благодарен Фриске за силу и любовь к жизни, и вспомнил, как она поддерживала его в то время, когда уже знала о скорой смерти: "Как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека[...]. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди!" -подытожил он.