Фото ⟩ Такая разная Россия: виды от смешных до грустных

Аккаунт в Twitter под названием No Context Panda собрал самую странную коллекцию фотографий из разных регионов нашего соседа. Снимки отражают различные людские привычки, традиции, ритуалы и просто сцены, показывающие остальному миру, как не заскучать.

Интернет помнит все, и в наши дни платформы Instagram, YouTube и Twitter хранят все. Нередко это содержание становится популярным, или вирусным.

В то время как одним посторонним взглядам российская действительность кажется далекой экзотикой, для других это повседневность. И не хуже, чем комфорт жителей Запада в объятиях мебели Ikea.

Между тем цензура в соцсетях в России только усиливается и за публикации постов в Twitter можно даже оказаться за решеткой.