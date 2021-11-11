Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW

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Популярный термин "долгосрочные последствия" нельзя отделить от побочных эффектов, связанных с вакцинацией. По сути, это побочные эффекты, которые обнаруживаются только спустя некоторое время после введения препарата, объясняет иммунолог Карстен Вацль (Carsten Watzl). К примеру, если побочный эффект возникает только у одного из миллиона человек, то связь между недугом и прививкой становится очевидной лишь после того, как вакцина была введена нескольким миллионам человек.

Преимущество препаратов против коронавируса состоит в том, что на сегодняшний день в мире введены более 7,2 млрд доз таких вакцин, поэтому редкие побочные эффекты можно обнаружить в течение непродолжительного времени. "Вакцинировано огромное число людей, при этом большинство - много месяцев назад, так что нежелательные реакции обнаруживаются очень быстро", - указывает иммунолог Райнхольд Фёрстер (Reinhold Förster).

Почему о риске тромбоза при вакцинации AstraZeneca не сообщили на этапе исследований

О том, что препарат против коронавируса AstraZeneca может усилить риск образования тромбов, стало известно уже после начала массовой вакцинации: появились данные о единичных случаях тромбозов головного мозга или синусовых вен у людей, которым сделали прививку этой вакциной. Почему же создавшая ее компания не сообщила об этом еще на этапе тестирования препарата?

"Проблема в том, что в ходе клинических испытаний выявляются лишь часто встречающиеся побочные эффекты вакцины, - объясняет иммунолог Кристине Фальк. - Более редкие обнаружить практически невозможно, поскольку в исследовании участвует не так много людей". Вот почему о повышенной опасности появления тромбов стало известно лишь после того, как препарат AstraZeneca прошел регистрацию, и им стали массово вакцинировать.

По данным австралийского Минздрава, на миллион пациентов, вакцинированных AstraZeneca, тромбоз возникает максимум у 4-6 человек. Федеральное ведомство просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) в свою очередь сообщило, что большинство случаев тромбоза обычно возникало через две-три недели после вакцинации, в основном у людей в возрасте до 60 лет. Поэтому с 1 апреля 2021 года прививки вакциной AstraZeneca в Германии делают лишь людям старше 60 лет.

Сколько времени проходит до выведения вакцины из организма?

На сегодняшний день в Евросоюзе одобрены два разных типа вакцин: мРНК-вакцины от производителей BioNTech/Pfizer и Moderna, а также векторные вакцины от AstraZeneca или Johnson&Johnson. "Если говорить о полном выведении вакцины из организма, то речь идет о нескольких днях и неделях", - объясняет иммунолог Кристине Фальк.