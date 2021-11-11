Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW

Векторные вакцины также содержат чертеж определенной части вируса и стимулируют иммунную систему к выработке антител. Это достигается с помощью модифицированного вируса (вектора), с которым генетический код антигена доставляется в клетки человека. После этого вектор разрушается, так что о долгосрочных последствиях после введения этой вакцины речь также не идет, объясняет Федеральное ведомство просвещения в области здравоохранения.
Что же касается вакцин против свиного гриппа, то действительно, спустя некоторое время после вакцинации препаратом Pandemrix у некоторых пациентов проявилось очень редкое последствие: нарколепсия, или сонная болезнь. Установить связь этого недуга с вакцинацией удалось только после того, как прививку сделали достаточному числу людей.
"Тот факт, что этот побочный эффект вообще удалось обнаружить, связан не с тем, что за вакцинированными людьми приходилось наблюдать особенно долго, пока он не проявился, а, скорее, с тем большим количеством тех, кто получил прививку", - объясняет иммунолог Фёрстер в интервью. Он подчеркивает: об очень редких побочных эффектах становится известно лишь при наличии достаточного числа вакцинированных.
Этот побочный эффект после вакцины Pandemrix спорадически возникал в течение нескольких недель у детей в возрасте от 4 до 19 лет. На основании эпидемиологических исследований ученые предполагают, что на 100 тысяч доз у детей и подростков встречается от 2 до 6 случаев нарколепсии. В настоящее время препарат больше не используется в ЕС.
Какие побочные эффекты могут вызвать вакцины против ковида
К известным и в то же время очень редким побочным эффектам вакцин от коронавируса, которые называет в своем отчете немецкий Институт имени Пауля Эрлиха, относятся, в частности, миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление перикарда, или околосердечной сумки), причем причинно-следственная связь до сих пор окончательно не установлена. Тем не менее, Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) 10 ноября рекомендовала прививать в ФРГ от коронавируса людей младше 30 лет лишь вакциной BioNTech/Pfizer. Как пояснили в комиссии, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эта вакцина грозит молодежи до 30 лет осложнениями на сердце в меньшей степени, чем вакцина Moderna.
В числе других осложнений после вакцинации были зарегистрированы анафилактические реакции, тромбозы синусовых вен, синдром Гийена-Барре и тромбоцитопения или иммунная тромбоцитопения. Более подробную информацию о побочных эффектах и частоте их проявлений можно найти в ежемесячно обновляемых отчетах о безопасности вакцин против коронавируса на сайте Института имени Пауля Эрлиха.
Так может ли негативный эффект от вакцин проявиться спустя годы?
И тем не менее, несмотря на существование побочных реакций на вакцины от коронавируса, важно осознавать: возможность того, что спустя годы после вакцинации проявятся какие-то последствия, практически равна нулю. В этом мнении едины все ведущие немецкие иммунологи. Организм реагирует на прививку непосредственно после введения препарата или, в худшем случае, спустя несколько недель - и тогда могут возникнуть или развиться более серьезные нежелательные эффекты.
О долгосрочных последствиях, впервые проявляющихся спустя годы после вакцинации, неизвестно и в случае с другими вакцинами. Это связано с тем, что спустя непродолжительное время они расщепляются клетками и выводятся из организма, а, значит, в принципе не могут вызвать никаких последующих реакций.