Что нужно знать об угрозе Лукашенко перекрыть трубу с российским газом

Однако от такой блокады в большей степени пострадала бы Россия, которая именно через Беларусь и именно автомобильным транспортом завозит подавляющую часть своего европейского импорта - как промышленных товаров, так и потребительских. Необходимость перенаправить их поток через страны Балтии, где дороги, вопреки словам Лукашенко, все-таки есть, сделала бы маршрут более длинным, а поставки более дорогими, что еще больше подхлестнуло бы нынешнюю инфляцию в РФ.

Затем Лукашенко коснулся транзита газа: "Мы обогреваем Европу - они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?". Тут первым делом следует напомнить, что Беларусь природный газ не добывает и не экспортирует, она всего лишь страна-транзитер российского газа, так что если кто и "обогревает Европу", так это Россия.

По каким маршрутам "Газпром" поставляет природный газ в Европу

В РФ монополией на экспорт природного газа по трубопроводам обладает контролируемая государством компания "Газпром". Для поставок голубого топлива своему самому крупному покупателю - Германии, а также другим странам Центральной, Западной и Восточной Европы, в распоряжении "Газпрома" имеются три действующих транспортных коридора.

Газопроводы между Россией и ЕС ФОТО: www.entsog.eu

По дну Балтийского моря напрямую из России в Германию проложен газопровод "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров в год, только что отметивший десятилетие начала эксплуатации.

Через Беларусь и Польшу проходит газопровод "Ямал-Европа", проложенный в 1999 году и в 2006 году вышедший на проектную мощность 33 млрд кубометров в год.

Через газотранспортную систему Украины "Газпром", согласно действующему до конца 2024 года договору, ежегодно обязан прокачивать 40 млрд кубометров, однако пропускная способность этой системы в направлении Европы составляет свыше 140 млрд кубометров, так что российская компания всегда имеет возможность забронировать дополнительные объемы поставок.

Кроме того, для снабжения Юго-Восточной Европы "Газпром" использует вторую нитку газопровода "Турецкий поток" под названием "Балканский поток", которая может транспортировать 15,75 млрд кубометров через Турцию в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Добавим также, что на Балтике полностью построен, но еще не сертифицирован в ФРГ и не получил от ЕС разрешения на использование двух своих ниток суммарной мощностью 55 млрд кубометров "Северный поток - 2".

"Ямал-Европа" утратил свое значение для "Газпрома"

Таким образом, газопровод "Ямал-Европа", который Лукашенко теоретически мог бы перекрыть, является крупным, но далеко не единственным путем доставки российского газа в ЕС, в том числе в Германию. К тому же этот транспортный коридор явно теряет свое значение для "Газпрома".

"На фоне наличия долгосрочного контракта с Украиной и приоритета загрузки газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток" пока что "Ямал-Европа" в логистике "Газпрома" выполняет балансирующую или замыкающую роль", - констатирует в своем обзоре газового рынка информационное агентство "Интерфакс".