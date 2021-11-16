А вы можете отличить и увидеть разные грани насилия? Чаще всего близкие не замечают их

"Никто даже представить не мог!", "Мне некуда было идти", "Я действительно не думала, что кто-то может мне помочь!", "Мне было стыдно об этом рассказывать" - это лишь некоторые фразы из разговоров с пострадавшими в рамках социальной инициативы "Откройте глаза на насилие". Они обрисовывают общую картину того, что жестокость присутствует во многих семьях. И чаще всего близкие о нем даже не догадываются.

Насилие - острая и очень сложная тема. Ответственные инстанции наблюдают только видимую часть айсберга и могут говорить лишь о ней.

Начальник отдела Госполиции по борьбе с половыми преступлениями Олег Лавчиновскис порталу Apollo с сожалением отмечает, что, говоря о половых преступлениях в реальной среде, несмотря на работу полиции и других институций, ничего не меняется. "Сколько бы мы и другие институции ни старались просвещать и информировать людей об этих проблемах, насилие в семье в Латвии - на первом месте, если мы говорим, например, о сексуальном насилии".

Это наблюдали и мы - почти каждый второй опыт, о котором писал портал Apollo в рамках социальной инициативы, не продолжился дальнейшими обращениями.

Пострадавших винить в молчании нельзя, так как травматический опыт может принести как физические, так и психологические переживания, которые могут оставить последствия на всю жизнь. И на все это давит огромное чувство стыда.

Стыд за пережитое насилие особенно выражен среди детей и подростков - его чаще всего насильник может использовать как оружие против жертвы. "Быстро появляется этот общий секрет, и ребенок попадает в ловушку, он также подвергается эмоциональному воздействию, потому что, конечно, у ребенка сильно выражено чувство стыда, которое использует взрослый", - рассказала старший эксперт отдела Государственной службы пробации Санита Якушева.

Детский и подростковый психотерапевт Нил Сакс Константинов отмечает, что "травмы такого рода связаны с чем-то очень-очень интимным и личным, с нашей глубочайшей сущностью".

"Потому невозможны универсальные советы, которые помогли бы, так как нужно найти, что именно смогло бы мне помочь. Но все, что мы знаем об этих травмах - этот опыт долго опустошает и уничтожает, пока он скрыт внутри.

Нет ничего более мучительного, чем жить с этой травмой, о которой никто не знает. (...) Мы знаем, что затем эта травма инкапсулируется в теле - она ​​вызывает проблемы в разуме, теле и всей жизни. Поэтому первое и самое важное - найти нужного человека - это может быть специалист или другой взрослый, может быть кто-то из семьи, кому ты доверяешь. Очень важно, чтобы это был взрослый, потому что он может в своем роде взять на себя ответственность и понять, что следует делать дальше".

Как общество может помочь разорвать порочный круг насилия?

Воспитание

Ключевое слово - превентивное действие, в основе которого просвещение населения. Любой человек начинается с матери, и первые годы развития могут прямо влиять на его дальнейшую жизнь.

Чтобы дети могли избежать опасных для здоровья и жизни ситуаций, познавая свою сексуальность, руководитель общественной организации Papardes zieds Ивета Келле призывает родителей уже с раннего детства говорить со своими детьми на темы, которые затрагивают сексуальность: "Родителям необходимо формировать эмоционально близкие отношения со своими детьми с раннего возраста. Говорить, быть добрыми и открытыми, так как в дальнейшем это поможет детям развить сексуальность и уверенность в себе. Чем выше у ребенка будет самооценка и самоценность, тем меньше у него будут эти риски. Это то, что мы можем сделать.

И не молчать, если что-то происходит с детьми знакомых. Это то, что стоит говорить и нашим детям - не молчи, помоги другу и близкому".

"Детей в принципе учат слушать взрослых, и это нормально. Но нужно учить и говорить "нет". Особенно если есть риск подвергнуться насилию, а этот риск довольно высок для каждого ребенка", - психолог центра Dardedze Лига Редлиха не единственная из экспертов, с которыми мы говорили и который указывает на то, что жертвы сексуального насилия чаще всего дети, а насильником обычно является кто-то из близких людей.

"Так важно дать знания детям и взрослым о том, что такое насилие и как узнать в себе эту "внутреннюю сигнализацию", которая может сказать заранее, что что-то нехорошо", - сказала психолог Редлиха. "Слишком большая часть родителей считает, что они, например, могут пороть или дать пощечину. Если ребенок переживает такое отношение от своих близких, он с таким опытом может посчитать, что любой другой взрослый может делать с ним что хочет.

Соответственно выходит полнейший абсурд, если родитель бьет своего ребенка и говорит, что, если тебе кто-то навредит, то об этом нужно сказать".

Толерантность общества

На вопрос, как мы можем предотвратить насилие, врач-психотерапевт Артур Миксон открыто отвечает, что он не знает: "По сути насилие будет продолжать существовать в обществе все время. К сожалению. По идее - нужно измениться целому поколению, которое полагает, что только "моя правда правильна", бить - это нормально, кричать на ребенка - это нормально, выражать эмоции недопустимо и так далее - это целая система, которая поддерживает насилие.

Конечно, все не так ужасно, как я это описываю. Общество все-таки меняется и об этом говорят".

Психолог Лига Редлиха подчеркивает, что "нам как обществу предстоит очень долгий путь к нулевой толерантности к насилию".

"Это очень распространенный пример, но у большинства взрослых есть определенный опыт насилия, и большинство взрослых рассматривают его как часть своего опыта, который совершенно нормален. Следовательно, люди реагируют эмоционально только тогда, когда насилие, которое они слышат или видят, превышает их личный опыт. Соответственно - то, что является моим опытом - это нормально. И когда кому-то вредят больше, тогда это уже ненормально", - отмечает психолог центра Dardedze.

Открой глаза на насилие!

Насилие в семье - это модель жестокого обращения, которую нынешний или бывший партнер, супруг или друг использует для управления поведением другого человека, отмечает кризисный центр Skalbe.

Насилие часто начинается с угроз, оскорблений, хлопанья дверьми или битья посуды пока не перерастает в толкание, избиение и другие акты насилия в сторону второго человека.

В обществе бытует мнение, что безопасность индивида больше всего подвержена угрозе на улице, однако женщины чаще страдают от насилия, в том числе изнасилований или убийств в своем собственном доме. Насильники чаще всего мужья, партнеры, члены семьи, друзья и знакомые жертв, а не случайные встречные.

Почти каждый из нас слышал от своей знакомой или подруги, скажем: "Если он меня хоть раз ударит, я сразу же уйду". Однако нередко, оказываясь в насильственной ситуации, это сделать не так легко.

До сих пор многие считают, что насилие между партнерами - личное дело, в которое общество не должно вмешиваться. Думая так, мы игнорируем факт того, что насилие - это преступление. Кроме того, насилие в семье не связано с уровнем образования, материальным положением, религиозными взглядами, возрастом или национальностью человека.

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv