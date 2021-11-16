18 ноября над Ригой можно будет увидеть красно-бело-красный дым
Национальные вооруженные силы (НВС) 18 ноября, в день провозглашения независимости Латвии, планируют полет самолетов и вертолетов над старой Ригой, сообщает агентство LETA.
Национальные вооруженные силы (НВС) 18 ноября, в день провозглашения независимости Латвии, планируют полет самолетов и вертолетов над старой Ригой, сообщает агентство LETA.
Министерство обороны еще на прошлой неделе сообщило, что готовит "приветствие-сюрприз" для жителей Латвии, однако, чтобы не способствовать скоплению людей, детали не раскрыло. В 13 часов жителей призывают следить за мероприятием в прямом эфире на LTV1 и Латвийском радио.
В свою очередь 12 ноября Агентство гражданской авиации распространило сообщение, в котором было упомянуто, что агентство, основываясь на запросе Воздушных сил, 18 ноября в Риге и ее округе установило значительные ограничения на использование воздушного пространства.
Сейчас в НВС агентству LETA подтвердили, что 18 ноября состоится полет воздушного транспорта Воздушных сил, Государственной погранохраны и союзников над Старой Ригой и памятником Свободы.
Один из летательных аппаратов будет оставлять за собой красно-бело-красный дым.
Жителей повторно призывают в этот день не собираться и не скапливаться. Кроме того, не поступило и комментариев по поводу того, планируются ли еще какие-то "сюрпризы для жителей Латвии".