18 ноября над Ригой можно будет увидеть красно-бело-красный дым

Министерство обороны еще на прошлой неделе сообщило, что готовит "приветствие-сюрприз" для жителей Латвии, однако, чтобы не способствовать скоплению людей, детали не раскрыло. В 13 часов жителей призывают следить за мероприятием в прямом эфире на LTV1 и Латвийском радио.

В свою очередь 12 ноября Агентство гражданской авиации распространило сообщение, в котором было упомянуто, что агентство, основываясь на запросе Воздушных сил, 18 ноября в Риге и ее округе установило значительные ограничения на использование воздушного пространства.

Сейчас в НВС агентству LETA подтвердили, что 18 ноября состоится полет воздушного транспорта Воздушных сил, Государственной погранохраны и союзников над Старой Ригой и памятником Свободы.

Один из летательных аппаратов будет оставлять за собой красно-бело-красный дым.