Никита Ефремов и Маша Ивакова расстались

"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих. P. S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы", - написала Мария.