Никита Ефремов и Маша Ивакова расстались
35-летняя телеведущая Мария Ивакова призналась, что ее отношения с сыном Михаила Ефремова Никитой окончены. Расставание произошло мирно. Об этом блондинка рассказала в Instagram.
35-летняя телеведущая Мария Ивакова призналась, что ее отношения с сыном Михаила Ефремова Никитой окончены. Расставание произошло мирно. Об этом блондинка рассказала в Instagram.
"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих. P. S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы", - написала Мария.
Никита Ефремов подтвердил, что расставание прошло без скандала. Их двухлетний союз актер назвал "танцем" и отметил, что он завершен с трепетом и любовью.
Напомним, о романе Иваковой и Ефремова стало известно весной 2019 года. Впервые официально Маша и Никита вместе появились на пышной свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италии.