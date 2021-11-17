Больницы частично возобновят плановые медицинские услуги

Эпидемиологические данные показывают, что за 14 последних дней уменьшилось и число новых случаев Covid-19, и показатели госпитализации. За последние семь дней количество госпитализированных с Covid-19 пациентов уменьшилось на 27,6%, а общее число больных, которые лечатся от Covid-19 в больницах, снизилось до 1185 человек.

В связи с этим Минздрав считает, что можно пересмотреть объем оказываемых в больницах медицинских услуг, расширив плановое лечение.

В то же время больницам по-прежнему поручено в первую очередь оказывать помощь в неотложных и острых случаях, в том числе больным Covid-19, а также обеспечить непрерывность терапии при тяжелых заболеваниях и неотложные операции.

Дополнительно к этому больницы могут оказывать также другие услуги в зависимости от имеющихся ресурсов.