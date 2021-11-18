"За выдающиеся достижения". Кто стал новым "Рижанином года"?

Мэр Риги Мартиньш Стакис на церемонии отметил, что благодаря труду ученого в Латвии теперь можно отслеживать распространение различных штаммов вызывающего Covid-19 вируса. "Это бесценные данные! И поэтому для меня большая честь поздравить профессора Яниса Кловиньша - рижанина 2021 года", - сказал мэр.

Кловиньш со своей стороны отметил, что воспринимает эту награду не как признание своих заслуг, а всей науки в целом, так как именно ученые нашли выход из пандемии.

Награда "Рижанин года" вручается людям, которые своим талантом и трудом способствуют узнаваемости Риги. Обладатель этого титула традиционно объявляется 18 ноября на торжественном заседании Рижской думы.