"За выдающиеся достижения". Кто стал новым "Рижанином года"?

Мэр Риги Мартиньш Стакис на церемонии отметил, что благодаря труду ученого в Латвии теперь можно отслеживать распространение различных штаммов вызывающего Covid-19 вируса. "Это бесценные данные! И поэтому для меня большая честь поздравить профессора Яниса Кловиньша - рижанина 2021 года", - сказал мэр.
Кловиньш со своей стороны отметил, что воспринимает эту награду не как признание своих заслуг, а всей науки в целом, так как именно ученые нашли выход из пандемии.
Награда "Рижанин года" вручается людям, которые своим талантом и трудом способствуют узнаваемости Риги. Обладатель этого титула традиционно объявляется 18 ноября на торжественном заседании Рижской думы.
Ранее этой награды были удостоены боксер Майрис Бриедис, оперная певица Элина Гаранча, маэстро Раймонд Паулс, режиссер Алвис Херманис и многие другие.