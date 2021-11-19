Китаец попал в "черный список" ресторана "ешь, сколько влезет", так как слишком много ел

Господин Канг рассказал местным СМИ, что ему запрещено посещать один из ресторанов "ешь, сколько влезет" округа Чанша, делающий упор на блюда барбекю.

Мужчина рассказал, что во время первого визита он съел примерно полтора килограмма блюд из свинины, а во время другого визита - от 3,5 до 4 килограммов креветок.

Канг сообщил, что ресторан "дискриминирует" людей, которые могут много есть.

"Я могу есть много - это проблема?" - заявил Канг, добавив, что ни одно блюдо не ушло в мусорник.

В свою очередь владелец ресторана сказал, что после посещения Канга ресторан остается "а минусах", и по сути он оплачивает еду из своего кармана.

"Каждый раз, когда он приходит, я теряю несколько сотен юаней", - сказал владелец.

"Даже если он пьет соевое молоко, он может выпить от 20 до 30 бутылок. Когда он берется за блюда из свинины, он съедает весь поднос. И креветки люди обычно берут щипцами, а Канг использует поднос, чтобы их набрать", - продолжил владелец. Он также добавил, что ресторан больше нельзя посещать "стримерам".

Эта история стала очень популярна в соцсетях Китая, видео Канга на платформе Weibo посмотрели более 250 миллионов пользователей, вызвав широкие дискуссии в комментариях.

Часть комментаторов считает, что ресторану не стоит быть рестораном типа "ешь, сколько влезет", если он не может себе такого позволить, а другие выразили поддержку владельцу ресторана.

ВВС сообщает, что в прошлом году правительства Китая начало выступать против инфлюенсеров пищи и запретило публиковать видеоклипы такого вида.