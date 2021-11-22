Apotheka начинает экспресс-тестирование на антиген Covid-19 в аптеках

Экспресс-тестирование на антигены выполняется в пяти аптеках Apotheka, включая три аптеки в Риге, одну - в Айзкраукле и еще одну в Вентспилсе. После выполнения экспресс-тестирования на антиген, в случае отрицательного результата, при необходимости будет предоставляться распечатка сертификата о тестировании.

ФОТО: Пресс-фото

Возможность проводить экспресс-тестирование на антиген в аптеках и выдавать сертификат о тестировании предусматривают изменения в Правила Кабинета Министров № 662 "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" и Правила № 288 "Правила работы аптек", внесенные в начале ноября этого года. Экспресс-тестирование на антиген Covid-19 могут выполнять сотрудники, которым для выполнения своих трудовых обязанностей необходимо предъявить сертификат о тестировании, то есть, если сотруднику в соответствии с требованиями нормативных актов для выполнения трудовых обязанностей очно не требуется сертификат о вакцинации или о перенесении заболевания.

"Мы оперативно выполнили подготовительные и технические работы, чтобы в соответствии со всеми установленными условиями и мерами безопасности смогли начать предложение услуги экспресс-тестирования на антиген Covid-19 в аптеках Apotheka. После того, как мы начнем предлагать эту услугу в пяти аптеках Apotheka, мы оценим, каким будет спрос на нее со стороны населения, а затем решим, нужно ли расширять доступность этой услуги в нашей аптечной сети. Наши быстрые действия показывают, что мы готовы активно продвигать доступность услуг здравоохранения для населения, расширяя спектр предлагаемых в аптеках услуг. Аптеки являются неотъемлемой частью системы здравоохранения, и, принимая во внимание широкий географический охват территории аптеками, расширение спектра услуг в аптеках определенно может способствовать большей доступности услуг здравоохранения для жителей Латвии. Если необходимые изменения в нормативные акты будут разработаны в кратчайшие сроки, то, возможно, вскоре в наших аптеках жителям станут доступными и услуги - вакцинации", - говорит член Правления Apotheka Янис Кулиньш.

ФОТО: Пресс-фото

Экспресс-тестирование на антиген Covid-19 с получением результата в течение 15-20 минут в присутствии фармацевта или ассистента фармацевта с сегодняшнего дня можно пройти в пяти аптеках Apotheka:

Apotheka 25, Густава Земгала гатве, 74, Рига; Apotheka 64, улица Гертрудес, 15/17, Рига; Apotheka 98, улица Кришьяня Барона, 13/15, Рига; Apotheka 30, улица Спидолас, 17, Айзкраукле; Apotheka 84, проспект Лиелайс, 26-1B, Вентспилс.

Услуга в аптеках будет предоставляться в отдельных помещениях с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности. После получения услуги сертификат о тестировании в электронном виде можно будет получить и загрузить на сайте www.covid19sertifikats.lv, воспользовавшись любым из методов аутентификации, предлагаемых государственным порталом Латвии www.latvija.lv. В случае необходимости фармацевт предоставит распечатку сертификата о тестировании.

Для получения услуги жителям нужно записаться заранее по телефону 67718733.