В Польше задержаны уже 300 контрабандистов людей
В Польше полиция с августа задержала уже более 300 контрабандистов людей, нелегально транспортировавших мигрантов из Беларуси в Западную Европу.
В Польше полиция с августа задержала уже более 300 контрабандистов людей, нелегально транспортировавших мигрантов из Беларуси в Западную Европу.
Полиция в Twitter сообщила, что контрабандисты задержаны, а автомобили, на которых транспортировали нелегальных мигрантов, - конфискованы.
Согласно информации полиции, контрабандистам платили за транспортировку мигрантов.
Галерея: Мигранты на границе с Польшей
В среду польские законодатели поддержали планы правительства укрепить границу с Беларусью.
Напомним, ранее начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс в интервью TV3 заявил, что пока нет никаких признаков того, что к Латвии приближается большое количество нарушителей границы, например, колонна мигрантов, и не наблюдается роста напряженности на границе.
По словам Пуятса, пока не ощущается, что давление на границе усилилось, хотя вчера задержанных было немного больше, чем в другие дни - 27.
"Латвия не планирует и не будет становиться страной транзита или принимающей страной для нелегальной миграции", - сказал начальник ГПО.
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