В Польше задержаны уже 300 контрабандистов людей

Полиция в Twitter сообщила, что контрабандисты задержаны, а автомобили, на которых транспортировали нелегальных мигрантов, - конфискованы.

Согласно информации полиции, контрабандистам платили за транспортировку мигрантов.

Галерея: Мигранты на границе с Польшей

В среду польские законодатели поддержали планы правительства укрепить границу с Беларусью.

Напомним, ранее начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс в интервью TV3 заявил, что пока нет никаких признаков того, что к Латвии приближается большое количество нарушителей границы, например, колонна мигрантов, и не наблюдается роста напряженности на границе.

По словам Пуятса, пока не ощущается, что давление на границе усилилось, хотя вчера задержанных было немного больше, чем в другие дни - 27.

"Латвия не планирует и не будет становиться страной транзита или принимающей страной для нелегальной миграции", - сказал начальник ГПО.