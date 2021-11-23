При загадочных обстоятельствах погибла 24-летняя модель

Зарубежные СМИ сообщают, что 1 ноября Джайлз была найдена без признаков жизни у больницы в Южной Калифорнии, в Калвер-Сити, что неподалеку от Лос-Анджелеса, США. Причина смерти до сих пор неизвестна. По словам мужа девушки, камера зафиксировала, что трое мужчин в масках привезли Джайлз на машине без номеров и выбросили ее прямо на тротуаре.

Известно, что накануне вечером, в пятницу, Джайлз вместе с подругой Хильдой Марселой Кабралес-Арзолой была на какой-то вечеринке.

Мать погибшей рассказала изданию The Sun, что ее дочка в субботу в 5:38 утра отправила Хильде сообщение с текстом: "Едем прочь отсюда". Подруга ответила утвердительно и сообщила, что вызвала такси. Ответ подруги Джайлз уже не прочла. Что случилось после - неизвестно.

Спустя 10 часов Джайлз была найдена мертвой у больницы, в свою очередь, подругу обнаружили без сознания у другой больницы. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.