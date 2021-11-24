"Границы стерлись": Думпис о происходящем в сфере медицины
Уга Думпис, главный специалист по инфектологии Минздрава высказался в Twitter об изменчивой ситуации в медицинском секторе и обратил внимание на объемы работы.
Уга Думпис, главный специалист по инфектологии Минздрава высказался в Twitter об изменчивой ситуации в медицинском секторе и обратил внимание на объемы работы.
"Одновременно качественно лечить впечатляющее количество пациентов в больницах, обеспечить бустерную вакцину практически для всех и тестировать в еще невиданных объемах. Кажется, что границы общественных ожиданий стерлись, а человеческие ресурсы в медицинском секторе остались прежними", - написал эпидемиолог.
Напомним, количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии за прошедшие сутки уменьшилось на 5,75% - с 1026 до 967 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Меньше 1000 пациентов с Covid-19 (958) в больницах было последний раз 16 октября.
За минувшие сутки госпитализированы 85 пациентов с Covid-19, выписано 126 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 56 больных коронавирусом вчера скончались.
В настоящее время в больницах находятся 792 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 175 человек тяжелое.
Vienlaicīgi kvalitatīvi ārstēt slimnīcās ievērojami lielāku pacientu skaitu, nodrošināt praktiski visiem balstvakcināciju un testēt vēl līdz šim nepieredzētos apjomos. Šķiet, ka sabiedrības vēlmēm robežas ir zudušas, bet medicīnas nozares cilvēku resursi gan paliek tādi paši.— Uga Dumpis (@udumpis) November 24, 2021