"Границы стерлись": Думпис о происходящем в сфере медицины

"Одновременно качественно лечить впечатляющее количество пациентов в больницах, обеспечить бустерную вакцину практически для всех и тестировать в еще невиданных объемах. Кажется, что границы общественных ожиданий стерлись, а человеческие ресурсы в медицинском секторе остались прежними", - написал эпидемиолог.

Напомним, количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии за прошедшие сутки уменьшилось на 5,75% - с 1026 до 967 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Меньше 1000 пациентов с Covid-19 (958) в больницах было последний раз 16 октября.

За минувшие сутки госпитализированы 85 пациентов с Covid-19, выписано 126 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 56 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 792 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 175 человек тяжелое.