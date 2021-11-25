Основателя "Кинотавра" Марка Рудинштейна срочно прооперировали

Ему провели срочную операцию. Продюсер находится в крайне тяжелом состоянии.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Рудинштейну провели трахеостомию - операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он находится на ИВЛ в реанимации. Из-за обширного ишемического инсульта у кинопродюсера сильно поражен мозг.

Ранее представительница продюсера опровергла сообщения о том, что он помимо инфаркта перенес инсульт. Гражданская жена Рудинштейна Наталья рассказала News.ru, что медики борются за его жизнь.

Марк Рудинштейн был госпитализирован с инфарктом на прошлой неделе. Врачи прооперировали его, установив стент. Позже в прессе появились сообщения о том, что у Рудинштейна произошел инсульт и он находится в предкоматозном состоянии.

Telegram-канал Mash пишет, что продюсер якобы не реагирует на внешние раздражители. В ночь на 25 ноября его состояние ухудшилось. Продюсер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.