При обыске у вора полиция нашла 37 000 евро и большое количество техники
При обыске у подозреваемого в краже полиция нашла 33 компьютера и фотоаппарата, а также 37 000 евро, сообщила агентству LETA Госполиция.
При обыске у подозреваемого в краже полиция нашла 33 компьютера и фотоаппарата, а также 37 000 евро, сообщила агентству LETA Госполиция.
22 ноября полиция задержала мужчину 1973 года рождения, который украл на стоянке на улице Валдемара в Риге компьютер из автомобиля.
Полиция выяснила, что лицо, возможно, связано с еще 30-40 эпизодами краж из автомобилей. По информации на данный момент, лицо использовало глушители сигнализации и совершало незаметные кражи во время отсутствия хозяев.
В ходе уголовного процесса было проведено несколько обысков и были изъяты несколько компьютеров, фотоаппаратов, игровых консолей и наличные деньги в размере 37 000 евро. Полиция считает, что кражи совершались с лета 2020 года.
Полиция ранее интересовалась мужчиной в связи с экономическими преступлениями и нанесением телесных повреждений. В среду суд определил ему меру безопасности - заключение под стражу.
Рижский Земгальский участок Госполиции просит отозваться людей, у которых подобным образом из автомобиля была украдена техника. Возможно, часть украденных вещей находилась у задержанного мужчины.