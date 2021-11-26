При обыске у вора полиция нашла 37 000 евро и большое количество техники

22 ноября полиция задержала мужчину 1973 года рождения, который украл на стоянке на улице Валдемара в Риге компьютер из автомобиля.

Полиция выяснила, что лицо, возможно, связано с еще 30-40 эпизодами краж из автомобилей. По информации на данный момент, лицо использовало глушители сигнализации и совершало незаметные кражи во время отсутствия хозяев.

В ходе уголовного процесса было проведено несколько обысков и были изъяты несколько компьютеров, фотоаппаратов, игровых консолей и наличные деньги в размере 37 000 евро. Полиция считает, что кражи совершались с лета 2020 года.

Полиция ранее интересовалась мужчиной в связи с экономическими преступлениями и нанесением телесных повреждений. В среду суд определил ему меру безопасности - заключение под стражу.