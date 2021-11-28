Конфликт продолжается. Эглитис вышел из правления ассоциации врачей

Ранее сообщалось, что Роберт Фурманис и Карлис Раценис также покинули правление.

Эглитис и Раценис работали в правлении LĀB с 2018 года, Фурманис - с 2015 года.

Информация Firmas.lv показывает, что в настоящее время работу в правлении LĀB продолжают президент ассоциации Илзе Айзсилниеце, вице-президент ассоциации, нефролог Марис Плявиньш, кардиолог Густав Латковскис, инфектолог, гепатолог Анжелика Круминя, главный редактор журнала Latvijas Ārsts Петерис Апинис, торакальный хирург Язеп Башко, невролог, альголог Валентина Берга, врач управления здравоохранением Дзинтар Мозгис, хирург Виестур Бока, почетный ученый Вилнис Дзерве-Талутс, президент Латвийской ассоциации врачей-реабилитологов Анда Нулле, вице-президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Даце Матуле и пневмолог Алвил Крамс.

Как сообщалось, разногласия между членами совета директоров начались с разных позиций по вопросам о Covid-19.

Латвийская ассоциация молодых врачей (LJĀA) отметила, что "явно ощущается выбор правления LĀB игнорировать кризисную ситуацию",

в результате чего организация решила прекратить сотрудничество с LĀB до следующего общего собрания. Следовательно, представитель LJĀA Раценис также вышел из правления LĀB.

Бывший вице-президент LĀB Фурманис также подал в отставку. Он заявил, что уходит из ассоциации, "руководство которой потеряло контакт с коллегами и практической медициной, и которое не заинтересовано в необходимых изменениях, которые позволят LĀB и врачам восстановить доверие общества".

В начале ноября на внеочередном заседании LĀB, созванном по просьбе бывшего вице-президента Фурманиса, было отклонено предложение о проведении досрочных выборов должностных лиц.