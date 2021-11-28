Вс, 28.11.2021
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Анда Авота, Руководитель Центра культуры Смилтене, о возможно, поддельном сертификате своей коллеги

Moderna: имеющиеся вакцины могут и не быть эффективными против нового штамма

ФОТО: Rogelio V. Solis

Главный медицинский представитель предприятия Moderna Пол Бертон рассказал, что у него есть подозрения, что нынешние вакцины могут не быть эффективными против нового омикрон-штамма коронавируса, пишет Bloomberg.

"Нам стоило бы узнать о возможностях нынешних вакцин обеспечить защиту в течение ближайших пары недель", - заявил в воскресенье ВВС Бертон.

"Если нам нужно изготовить абсолютно новую вакцину, я думаю, что это произойдет в начале 2022 года, до того, как она действительно станет доступна в больших объемах", - добавил он.

О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.

В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.

В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.

Ученые считают, что новый вариант может быть не только более заразным, чем дельта-штамм или индийский вариант, но и более устойчивым к нынешним вакцинам от Covid-19. Для обозначения нового штамма была выбрана 15-я буква греческого алфавита - омикрон.


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