Moderna: имеющиеся вакцины могут и не быть эффективными против нового штамма

"Нам стоило бы узнать о возможностях нынешних вакцин обеспечить защиту в течение ближайших пары недель", - заявил в воскресенье ВВС Бертон.

"Если нам нужно изготовить абсолютно новую вакцину, я думаю, что это произойдет в начале 2022 года, до того, как она действительно станет доступна в больших объемах", - добавил он.

О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.

В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.

В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.