Moderna: имеющиеся вакцины могут и не быть эффективными против нового штамма

"Нам стоило бы узнать о возможностях нынешних вакцин обеспечить защиту в течение ближайших пары недель", - заявил в воскресенье ВВС Бертон.
"Если нам нужно изготовить абсолютно новую вакцину, я думаю, что это произойдет в начале 2022 года, до того, как она действительно станет доступна в больших объемах", - добавил он.
О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.
В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.
В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.
Ученые считают, что новый вариант может быть не только более заразным, чем дельта-штамм или индийский вариант, но и более устойчивым к нынешним вакцинам от Covid-19. Для обозначения нового штамма была выбрана 15-я буква греческого алфавита - омикрон.