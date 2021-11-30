Вт, 30.11.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик

Гунтис Улманис после тяжелого ДТП перемещается в инвалидном кресле

Гунтис Улманис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Попавший четыре месяца назад в тяжелую автомобильную аварию бывший президент Гунтис Улманис вынужден перемещаться в инвалидном кресле, пишет портал Apollo.lv.

Изданию Kas Jauns? Улманис рассказал, что после попадания в ДТП "четыре месяца находился между жизнью и смертью".

После аварии экс-президент перемещается в инвалидном кресле и живет с надеждой, что когда-нибудь снова сможет ходить.

На вопрос о произошедшем Улманис ответил уклончиво: "Был настроен на геройские дела. Быстро ехал, можно сказать - летел, быстро думал. быстро приземлился... Все быстро началось и закончилось".


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