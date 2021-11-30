Гунтис Улманис после тяжелого ДТП перемещается в инвалидном кресле
Попавший четыре месяца назад в тяжелую автомобильную аварию бывший президент Гунтис Улманис вынужден перемещаться в инвалидном кресле, пишет портал Apollo.lv.
Попавший четыре месяца назад в тяжелую автомобильную аварию бывший президент Гунтис Улманис вынужден перемещаться в инвалидном кресле, пишет портал Apollo.lv.
Изданию Kas Jauns? Улманис рассказал, что после попадания в ДТП "четыре месяца находился между жизнью и смертью".
После аварии экс-президент перемещается в инвалидном кресле и живет с надеждой, что когда-нибудь снова сможет ходить.
На вопрос о произошедшем Улманис ответил уклончиво: "Был настроен на геройские дела. Быстро ехал, можно сказать - летел, быстро думал. быстро приземлился... Все быстро началось и закончилось".