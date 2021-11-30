76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Новая избранница композитора младше его на 35 лет. Это восьмой брак Дунаевского. Максим Исаакович уверяет журналистов, что со всеми своими предыдущими женами он сохранил хорошие отношения.

Композитор точно уверен, так это в этом браке у него не будет детей.