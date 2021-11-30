76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз
Композитор Максим Дунаевский снова женился: 76-летний музыкант связал себя узами брака со своей давней возлюбленной, музыковедом Аллой Новоселовой. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Композитор Максим Дунаевский снова женился: 76-летний музыкант связал себя узами брака со своей давней возлюбленной, музыковедом Аллой Новоселовой. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Новая избранница композитора младше его на 35 лет. Это восьмой брак Дунаевского. Максим Исаакович уверяет журналистов, что со всеми своими предыдущими женами он сохранил хорошие отношения.
Композитор точно уверен, так это в этом браке у него не будет детей.
Последняя супруга Дунаевского Марина Рождественская говорила, что он просто бросил ее. Одной из самых известных жен композитора была звезда фильма "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко. В этом браке родился сын Дмитрий. Наталья - единственная жена Дунаевского, которая ушла от него сама к австрийскому режиссеру Максимилиану Шеллу.