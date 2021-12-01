Ср, 1.12.2021
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Леонид Якубович, телеведущий

Актер Эллиот Пейдж после смены пола вновь сфотографировался с голым торсом

Эллиот Пейдж ФОТО: AFP/SCANPIX

Голливудский актер Эллиот Пейдж (в прошлом - Эллен Пейдж), начал путь к смене пола в декабре прошлого года и вновь показал, как изменилось его тело.

Пейдж опубликовал в Instagram фото своего отражения в зеркале, на котором он виден голым выше пояса. "Отлично, мой новый телефон работает", - иронизирует актер, чье пикантное фото за сутки набрало почти два миллиона сердечек.

Комментаторы публикации положительно оценили внешний облик актера, сиронизировали, что зеркало тоже работает, а также призвали его написать им с нового телефона сообщение.

Эллиот Пейдж поделился об операции по удалению груди в марте этого года. По его словам, операция полностью изменила его жизнь, и после нее он перестал чувствовать себя некомфортно в собственном теле.

Тогда еще Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя на Эллиот в начале зимы 2020 года. "Мне нравится, что я трансгендер, нравится, что я квир. Чем больше я принимаю себя, тем больше наполняется мое сердце. Всем трансгендерам, столкнувшимся с харассментом, абьюзом, ежедневной угрозой насилия, я хочу сказать: я вас вижу, люблю и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему", - написал он, после чего попросил обращаться к нему в мужском роде и называть по имени Эллиот.

Актер наиболее известен своими ролями в фильмах "Начало", "Джуно", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Леденец" и в сериале "Академия Амбрелла". Все эти роли Пейдж исполнил до смены пола.

Это уже не первый раз, когда Эллиот публикует фото в полуобнаженном виде - этим летом он уже делился своим фото в плавках.


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