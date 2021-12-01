Актер Эллиот Пейдж после смены пола вновь сфотографировался с голым торсом

Пейдж опубликовал в Instagram фото своего отражения в зеркале, на котором он виден голым выше пояса. "Отлично, мой новый телефон работает", - иронизирует актер, чье пикантное фото за сутки набрало почти два миллиона сердечек.

Комментаторы публикации положительно оценили внешний облик актера, сиронизировали, что зеркало тоже работает, а также призвали его написать им с нового телефона сообщение.

Эллиот Пейдж поделился об операции по удалению груди в марте этого года. По его словам, операция полностью изменила его жизнь, и после нее он перестал чувствовать себя некомфортно в собственном теле.

Тогда еще Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя на Эллиот в начале зимы 2020 года. "Мне нравится, что я трансгендер, нравится, что я квир. Чем больше я принимаю себя, тем больше наполняется мое сердце. Всем трансгендерам, столкнувшимся с харассментом, абьюзом, ежедневной угрозой насилия, я хочу сказать: я вас вижу, люблю и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему", - написал он, после чего попросил обращаться к нему в мужском роде и называть по имени Эллиот.

Актер наиболее известен своими ролями в фильмах "Начало", "Джуно", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Леденец" и в сериале "Академия Амбрелла". Все эти роли Пейдж исполнил до смены пола.