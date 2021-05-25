Фото ⟩ Актер Эллиот Пейдж, сменивший пол, показал шрамы после операции по удалению груди
Актер Эллиот Пейдж, который в конце прошлого года совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина, впервые показал свое тело после операции по удалению груди.
Актер Эллиот Пейдж, который в конце прошлого года совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина, впервые показал свое тело после операции по удалению груди.
Звезда опубликовал снимок себя в Instagram, подписав: "Первые плавки транс-детки".
Публикация 34-летнего актера за 11 часов собрала более двух миллионов лайков. Поклонники отметили, что Пейдж находится в прекрасной физической форме, и оценили его пресс.
В феврале 2014-го Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Он активно поддерживал сообщество ЛГБТК+. Но это не помогло примириться с собой.
Пейдж уже говорил, что планирует принимать участие в кампаниях, помогающих людям, которые изменили свой пол. В кино он хочет играть как мужчин, так и трансгендерных персон.
Эллиот Пейдж известен по фильмам "Начало" и "Люди Икс: Последняя битва", а также по сериалу "Академия "Амбрелла". В 2008 году он получил номинацию на "Оскар" за роль в "Джуно".
Как ранее сообщал RUS TVNET, недавно актриса и певица Деми Ловато призналась, что идентифицирует себя как небинарную персону - человека, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.