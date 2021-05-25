Фото ⟩ Актер Эллиот Пейдж, сменивший пол, показал шрамы после операции по удалению груди

Звезда опубликовал снимок себя в Instagram, подписав: "Первые плавки транс-детки".

Публикация 34-летнего актера за 11 часов собрала более двух миллионов лайков. Поклонники отметили, что Пейдж находится в прекрасной физической форме, и оценили его пресс.

Новости о том, что артист удалил грудь, появились еще в марте этого года.

В феврале 2014-го Пейдж совершил каминг-аут как лесбиянка, а в 2018-м обручился с танцовщицей Эммой Портнер. Он активно поддерживал сообщество ЛГБТК+. Но это не помогло примириться с собой.

Пейдж уже говорил, что планирует принимать участие в кампаниях, помогающих людям, которые изменили свой пол. В кино он хочет играть как мужчин, так и трансгендерных персон.

Эллиот Пейдж известен по фильмам "Начало" и "Люди Икс: Последняя битва", а также по сериалу "Академия "Амбрелла". В 2008 году он получил номинацию на "Оскар" за роль в "Джуно".