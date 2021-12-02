Чт, 2.12.2021
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Медленная смерть картофеля, или Какой вред фермерам наносит изменение климата

ФОТО: SCANPIX

Повышение температуры воздуха в долгосрочной перспективе может привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, поэтому исследователи из Университета штата Мэн в США работают над новыми сортами картофеля, которые будут более устойчивыми к резким перепадам температуры.

"Сильные ливни становятся повседневным явлением, в свою очередь, картофель не любит наводнения и высокую влажность, он вскоре начинает портиться", - отметил исследователь Грегори Портер. 

В докладе, опубликованном НАСА в 2021 году, говорится, что перемены климата могут влиять на урожай кукурузы и пшеницы. 

А именно: урожай кукурузы существенно снизится к 2030 году, а урожайность пшеницы немного увеличится, если выбросы парниковых газов не сократятся.

Вредители, которые размножаются при влажном климате, также представляют собой проблему и вызов для фермеров. В частности, колорадские жуки, или картофельные листоеды. Эту проблему можно было бы решить, культивируя сорта, листья которых относительно тоньше и жестче. Однако этот процесс сравнительно долгий. 

Сейчас в исследовательских центрах США проводятся первые испытания в области сельского хозяйства. Термостойкость новых культур уже изучается в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида.

Портер отмечает, что не менее 10 лет потребуется, чтобы вывести новый сорт, и еще от 2 до 5 лет - для того, чтобы сделать его коммерческим продуктом.


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