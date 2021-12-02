Медленная смерть картофеля, или Какой вред фермерам наносит изменение климата

"Сильные ливни становятся повседневным явлением, в свою очередь, картофель не любит наводнения и высокую влажность, он вскоре начинает портиться", - отметил исследователь Грегори Портер.

В докладе, опубликованном НАСА в 2021 году, говорится, что перемены климата могут влиять на урожай кукурузы и пшеницы.

А именно: урожай кукурузы существенно снизится к 2030 году, а урожайность пшеницы немного увеличится, если выбросы парниковых газов не сократятся.

Вредители, которые размножаются при влажном климате, также представляют собой проблему и вызов для фермеров. В частности, колорадские жуки, или картофельные листоеды. Эту проблему можно было бы решить, культивируя сорта, листья которых относительно тоньше и жестче. Однако этот процесс сравнительно долгий.

Сейчас в исследовательских центрах США проводятся первые испытания в области сельского хозяйства. Термостойкость новых культур уже изучается в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида.